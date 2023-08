Sei Sorelle: chi è davvero Elisa Silva? Vita privata, carriera e curiosità sull'attrice Carla Diaz

Anticipazioni TV

La più piccola delle sorelle Silva è un vero e proprio peperino ma anche una spina nel fianco per tutte le protagoniste di Sei Sorelle, la Soap di Rai1. Ma chi è che la interpreta? Scopriamo insieme qualcosa in più sull'attrice Carla Diaz, volto già noto agli appassionati di Serie TV.

Sei Sorelle ci sta facendo compagnia nell’estate 2023, esattamente come successo in quella del 2022. La Soap ha preso il posto de Il Paradiso delle Signore, nel periodo estivo, e ci sta raccontando le vicende delle sorelle Silva, in una Madrid dei primi del Novecento. Tra i personaggi che più stanno riscuotendo successo – e qualche antipatia – c’è quello di Elisa. La più piccola delle sei sorelle protagoniste, è interpretata da Carla Diaz Mejia, conosciuta anche per il suo ruolo di Ari in Elite. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Sei Sorelle: Carla Diaz Mejia è Elisa Silva nella Soap

Carla Diaz, classe 1998, ha cominciato la sua carriera artistica come modella in diverse pubblicità. Varca le porte della recitazione nel 2008 con dei cortometraggi. Nel 2010 le viene affidato il suo primo ruolo fisso nella serie Punta Escarlata e successivamente in Tierra De Lobos. Nel 2014 le viene assegnata una parte nella serie Hermanos ma anche ne Il Principe – Un Amore impossibile, andato in onda anche su Canale5 e in cui la Diaz interpreta Nayat, una giovane ragazzina di dodici anni, di origine musulmana. Nel 2015 entra invece nel cast di Sei Sorelle, dove vi rimane sino alla conclusione della serie (2017), per interpretare Elisa Silva, la più giovane delle sorelle. Nel 2018 ha lavorato nella sesta stagione di Amar es para siempre e nel 2019 è arrivata sul set de La Caccia – Monteperdido, con il ruolo di Ana Montrell. Nel 2020 e nel 2021 è stata occupata sul set di Madri – Una Vita d’amore e ha interpretato Elsa Tadino Ballestros. Sempre nel 2021 è stata chiamata nel cast della quarta stagione di Elite, nel ruolo di Ari. Nel 2022 arriva il cinema con Mañana es hoy e con M.A.D.R.E.S. diretto da Rubén Pascual Tardío. Nel 2023 è invece nella serie spagnola La Mesias.

Sei Sorelle: curiosità su Carla Diaz Mejia alias Elisa

Difficile da trovare ma non impossibile il suo profilo social di Instagram, in cui compare una Elisa, pardon una Carla, molto peperuta. L’attrice, che nella Soap di Rai1 ha dei capelli lunghissimi, sfoggia attualmente un caschetto “disordinato”. Nelle ultime foto la vediamo in vacanza al mare, uno dei posti evidentemente da lei più amati.

Ma non possiamo dimenticarla con i capelli corti da maschiaccio, con cui l’abbiamo conosciuta in Elite. Sulla sua vita sentimentale non sappiamo praticamente nulla ma siamo sicuri che se incontrerà il vero amore, lo sapremo sicuramente grazie a qualche bella foto. Per il momento la vediamo in compagnia dei suoi colleghi del set, soprattutto con quelli di Elite.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.10 su Rai1.