Sei Sorelle Anticipazioni Spagnole: Elisa pronta a fare il suo debutto in società e a riprendersi Salvador

Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che nelle prossime puntate della soap di Rai1, la giovane Elisa troverà un alleato per ottenere il suo debutto in società. La ragazzina ha in mente non solo di mostrare alle sorelle di non essere più una bambina ma vuole anche riconquistare - stavolta per sempre - Salvador.

Le Anticipazioni Spagnole di Sei Sorelle ci rivelano che Elisa troverà molto presto la giusta occasione e il giusto supporto, per riuscire a fare il suo debutto in società. La ragazzina, decisa sin dai primi episodi a ritagliarsi il suo spazio in famiglia e in città, farà di tutto per dimostrare di non essere più una bambina e di poter ambire – come le sue sorelle – ad avere un corteggiatore. E ovviamente il suo obiettivo sarà Salvador Montaner, che ha visto baciare Diana. Riuscirà nel suo intento ma soprattutto chi le darà una mano?

Anticipazioni Sei Sorelle: Elisa scappa di casa, le Silva spaventate

Tra Salvador e Diana è scoppiata la passione o meglio così è sembrato a Elisa. La ragazza ha visto il Montaner e sua sorella baciarsi e, sconvolta, è scappata via. Peccato però che con la sua fuga, non ha visto quanto successo dopo, ovvero Diana centrare la guancia del direttore con un sonoro schiaffo. Decisa a far valere le sue ragioni e a dimostrare alle sue sorelle di non essere più una bambina, Elisa lascia la sua casa e si nasconde. Chiederà asilo a sua zia Adolfina, l'impicciona sorella di sua madre. Le Silva, una volta che si accorgeranno della sua assenza, la cercheranno da ogni parte. Spaventate, non sapranno davvero come fare per ritrovarla, fino a quando Carlitos – a conoscenza dei piani della sua amica – non confesserà loro tutto. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che quando Adela e Diana scopriranno a chi è andata a chiedere aiuto la piccola di casa, cominceranno a tremare.

Sei Sorelle Anticipazioni: Elisa cerca di conquistare la zia Adolfina per entrare in società

Elisa è davvero stanca di aspettare per fare il suo ingresso in società. La sua amica Sofia è stata già presentata ai signori della città e ormai veste con degli abiti da signorina elegantissima. La gelosia comincia a impossessarsi di lei e purtroppo ad annebbiarle la mente. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che la ragazzina, desiderosa di ottenere quello che vuole, non si curerà dei problemi economici della famiglia e dei suoi segreti e chiederà aiuto a zia Adolfina, la sorella della mamma. Elisa è convinta che ingraziandosi questa stramba e pettegola zia, otterrà da lei il denaro necessario per fare il suo debutto. Adela e Diana sono state fin troppo chiare e non le permetteranno, almeno ora, di “entrare nell'età adulta”. Adolfina è dunque la sua unica speranza.

Trame e Anticipazioni Sei Sorelle: Le Silve spaventate dall'arrivo della zia Adolfina

Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che Elisa tornerà a casa ma con lei ci sarà zia Adolfina. La donna, incuriosita dai racconti della nipote, deciderà di far visita alle figlie di sua sorella. Per le Silva sarà però una visita piuttosto sgradita. La zietta è infatti una donna piuttosto pettegola e impicciona e rischia di immischiarsi in faccende che non dovrebbero riguardarla. Adela, Diana, Blanca, Francisca e Celia cercheranno quindi di non far trapelare alcun segreto e cercheranno di spiegare la strana assenza del loro amato padre Fernando. Zia Adolfina si stupirà della vacanza fin troppo prolungata del cognato e cercherà di indagare, così come tenterà – in seguito – di far fare pace tra Don Ricardo e le ragazze.

Sei Sorelle ecco cosa succederà: Elisa pronta a debuttare in società

Ma cosa succederà a Elisa? Otterrà quello che vuole? Le Anticipazioni Spagnole di Sei Sorelle ci rivelano che la ragazzina otterrà quanto desiderato e si preparerà al suo debutto. L'aver chiamato zia Adolfina si rivelerà la mossa giusta e le sue sorelle capiranno che la piccola di casa non è più un cucciolo indifeso, da proteggere e punire all'occorrenza. Ma Elisa avrà in mente anche un altro progetto: riconquistare o meglio dire conquistare Salvador. La fretta di diventare una donna è infatti motivata dai sentimenti che la giovane prova per il Montaner e per la gelosia nei confronti di Diana. Un'invidia che potrebbe però creare nuovi dissapori e nuovi malintesi nelle già complicate vite delle Sorelle Silva.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.