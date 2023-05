Sei Sorelle Anticipazioni: Salvador perde la memoria e si allea con Don Ricardo

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate della Soap Sei Sorelle, Salvador sarà picchiato a sangue da una banda di criminali. Il Montaner verrà portato in fretta in ospedale e, al suo risveglio, non ricorderà nulla degli eventi passati e non riconoscerà neanche Diana. Per la Silva sarà uno shock ma sarà soprattutto il suo voltafaccia a metterla ko!

Nelle prossime puntate di Sei Sorelle, Diana dovrà affrontare un altro e nuovo problema con Salvador. Il Montaner, dopo essere stato attaccato da una banda di criminali, finirà in ospedale, in condizioni gravissime. Cristobal farà di tutto per salvargli la vita e riuscirà nel suo intento. Dovrà però informare la Silva che il suo amato collaboratore, ha perso la memoria e non ricorda né lei né quello che è successo nei mesi successivi.

Anticipazioni Sei Sorelle: Salvador pestato a sangue, le sue condizioni sono gravi

Nelle prossime puntate di Sei Sorelle, Diana dovrà affrontare dei nuovi dolorosi eventi. La Silva verrà a scoprire che Salvador è stato picchiato a sangue da una banda di criminali. I loschi figuri assalteranno il camion con cui il Montaner sta trasportando il carico per le terme e non solo ruberanno la merce ma lasceranno l'uomo in fin di vita. Salvador verrà trasportato d'urgenza in ospedale e le sue condizioni di salute risulteranno subito molto gravi. Cristobal informerà le Silva che il direttore della Tessuti Silva potrebbe non risvegliarsi più e che non rimarrà altro che pregare per lui.

Sei Sorelle Anticipazioni: Salvador si sveglia ma perde la memoria

Le condizioni di salute di Salvador preoccuperanno moltissimo Diana, che rimarrà al suo capezzale, sperando che l'uomo si risvegli. La Silva - che ha appena scoperto un furto in fabbrica - verrà a sapere che il misterioso ladro che cerca è il suo amato direttore. Nonostante la rabbia per essere stata ingannata e il desiderio di cacciarlo dalla sua fabbrica, continuerà a essere innamorata del Montaner e pregherà affinché il ragazzo riprenda conoscenza. E così accadrà. Salvador aprirà gli occhi, dimostrando di aver superato il momento critico. Purtroppo però perderà la memoria e non ricorderà nulla degli eventi successivi alla morte dei suoi genitori; non potrà riconoscere Diana e neanche rammentare di essere entrato a lavorare alla Tessuti Silva. Per Diana sarà un duro colpo. La ragazza si offrirà di accoglierlo nella sua casa e di prestargli le dovute cure, per fargli tornare la memoria. Cristobal le raccomanderà cautela e le impedirà di rivelarle al suo paziente, la verità su quanto accaduto tra loro, per evitare ulteriori traumi.

Trame e Anticipazioni Sei Sorelle: Salvador ricorda tutto e si infuria con Diana

Diana assolverà a questo compito con molta solerzia e permetterà a Salvador di trasferirsi a casa Silva per recuperare la memoria. Purtroppo però i ricordi riaffioreranno molto violenti nella mente del Montaner, dopo un confronto molto serrato con la Silva. Con i ricordi tutti al loro posto e con un certo rimorso per essere stato scacciato dalla vita delle sei sorelle, senza perdono, scatenerà una reazione molto forte nel direttore. Deluso da Diana, colpevole secondo lui di averlo abbandonato a se stesso, Salvador tornerà a collaborare con Don Ricardo, con cui stringerà un nuovo accordo, che lo porterà a pugnalare alle spalle le Silva.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.05 su Rai1.