Segreti di Famiglia va in onda stasera, 5 dicembre 2024, in seconda serata su Canale5

Ecco che cosa accadrà nelle Anticipazioni della puntata di Segreti di Famiglia in onda il 5 dicembre 2024 in seconda serata: Ceylin è scomparsa, così come Engin. Che cosa sarà successo ai due?

Nella puntata di Segreti di Famiglia in onda il 5 dicembre 2024 in seconda serata, ossia alle ore 23:35, subito dopo Endless Love, Ceylin si risveglia in un bosco: è sporca, ferita ed ha una pistola accanto. Non ricorda niente di ciò che è accaduto, ed è evidentemente sotto shock. Intanto, Ilgaz sta provando ripetutamente a contattarla al telefono, però senza successo: sembra proprio che la giovane sia scomparsa insieme ad Engin, il quale è evaso dall'ospedale. Il pm e Pars devono riuscire a scoprire dove sia diretto in detenuto il prima possibile…

Segreti di Famiglia, Anticipazioni 5 dicembre 2024: Ceylin è scomparsa, Video

Scopri qui sotto le Anticipazioni Complete della puntata di Segreti di Famiglia in onda il 5 dicembre 2024 in seconda serata ma prima incuriosisciti guardano questo Video sull'episodio della Soap di Canale5.

Anticipazioni: Anticipazioni puntata 5 dicembre 2024, in seconda serata

Segreti di Famiglia Anticipazioni 5 dicembre 2024: Engin si risveglia...

Engin si è risvegliato. Dopo essere stato ritrovato privo di sensi nella sua cella, il detenuto è stato trasportato d'urgenza in ospedale, dove è stato evidente sin da subito quanto fossero gravi le sue condizioni. Tuttavia, ora sta meglio, e poco a poco sta tornando in piena forma. Nel mentre, la polizia, che continuava ad indagare su ciò che gli fosse realmente accaduto, ha scoperto che sul libro che era in suo possesso, ma che apparteneva a Seda, c'erano delle tracce di arsenico: dunque non si è trattato di intossicazione alimentare, bensì di un avvelenamento!

Anticipazioni Segreti di Famiglia: Ceylin sa che Engin vuole evadere!

Ceylin non era ancora venuta a sapere che Parla fosse uscita dall'ospedale, quindi si è recata qui perché desiderosa di fare visita a sua nipote. Lungo il corridoio, però, l'avvocato si è imbattuta in Engin. Quest'ultimo veniva scortato da due guardie, e Ceylin lo osservava con orrore mentre si dirigeva verso il bagno fischiettando; questa scena ha fatto sorgere in lei un ricordo piuttosto nitido che le ha tolto ogni dubbio: Engin stava per scappare!

Segreti di Famiglia Anticipazioni: Ceylin ed Engin sono scomparsi...

Ceylin si risveglia in un bosco. L'avvocato non sta bene: è sola, sporca e ferita, ed al suo fianco c'è una pistola che non ha mai visto prima. Non ha alcun ricordo di come sia finita lì, né di che cosa sia accaduto. Ceylin è in evidente stato di shock. Ma che cosa le è successo per davvero? Ilgaz, in allarme per la sua insolita assenza prolungata, sta tentando ripetutamente e disperatamente di mettersi in contatto con lei, ma senza avere successo. Sembra che Ceylin sia scomparsa nel nulla, proprio come Engin, il quale, nel mentre, è riuscito ad evadere dall'ospedale. Il pm e Pars devono riuscire a scoprire dove sia diretto il prima possibile...

Segreti di Famiglia va in onda su Canale 5 il martedì ed il giovedì sera alle 23:35.