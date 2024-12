Segreti di Famiglia va in onda stasera, 3 dicembre 2024, in seconda serata su Canale5

Anticipazioni TV

Ecco che cosa accadrà nelle Anticipazioni della puntata di Segreti di Famiglia in onda il 3 dicembre 2024 in seconda serata: la polizia scopre che potrebbe essere Seda il misterioso avvelenatore che avrebbe tentato di uccidere Engin...

Nella puntata di Segreti di Famiglia in onda il 3 dicembre 2024 in seconda serata, ossia alle ore 23:35, subito dopo Endless Love, durante un colloquio con Engin, che si è appena risvegliato, Seda lo accusa di averla sfruttata. Allora lui le chiede di poter parlare con Yekta. Intanto, Parla è finalmente fuori pericolo, quindi può tornare a casa con la sua famiglia. Metin, invece, affronta Mert: non vuole che si avvicini a Cinar. Nel frattempo, la polizia scopre che il libro del giudice Sahver, ritrovato nella cella di Engin, appartiene alla zia, e contiene tracce di arsenico. Pars convoca Seda in procura…

Segreti di Famiglia Anticipazioni 3 dicembre 2024: Engin si risveglia!

Engin se l'è vista davvero brutta. Il detenuto è stato ritrovato steso a terra, sul pavimento della sua cella, privo di sensi; da lì la corsa in ospedale, dove è stato chiaro sin da subito che le sue condizioni fossero piuttosto preoccupanti. Yekta, fuori di sé, ha fatto irruzione nella stanza del dottore che lo aveva in cura e lo ha interrogato bruscamente, pretendendo delle risposte soddisfacenti su ciò che era realmente accaduto al figlio; allora, il medico gli ha spiegato che si è trattato di un'intossicazione alimentare. Mentre Yekta continua ad avere dei forti dubbi e le indagini proseguono, Engin si risveglia...

Anticipazioni Segreti di Famiglia: Parla torna a casa!

Engin apre gli occhi e, durante un colloquio con Seda, quest'ultima lo affronta a brutto muso, accusandolo di averla soltanto sfruttata. A questo punto, il ragazzo chiede di poter parlare con Yekta. Che cosa avrà da dirgli, visto che ormai i rapporti tra loro sono tesi da tempo? Intanto, Parla è finalmente fuori pericolo. La giovane, dopo aver tentato il suicidio perché terrorizzata al pensiero che venisse a galla il fatto che si era dopata per vincere la gara di nuoto, sta meglio, tanto che può già tornare a casa con la sua famiglia. Metin, invece, prende Mert di petto. Il poliziotto non vuole che il padre continui ad interferire con la vita di Cinar: deve stargli alla larga.

Segreti di Famiglia Anticipazioni: Seda potrebbe essere un'assassina!

Metin ed Eren hanno perlustrato la cella di Engin insieme alla scientifica per cercare delle prove che li indirizzassero verso la verità; infatti, nessuno crede alla storia dell'intossicazione alimentare. Ora, siamo ad un punto di svolta delle indagini. La polizia ha appena scoperto che il libro del giudice Sahver, ritrovato proprio nella cella dell'assassino di Inci, appartiene a Seda, ma soprattutto che esso contiene delle tracce di arsenico. Dunque, la zia potrebbe essere l'avvelenatore che Ceylin ed Ilgaz stavano cercando d'individuare. Pars, entrato a conoscenza di questa novità, convoca Seda in procura...

Segreti di Famiglia va in onda su Canale 5 il martedì ed il giovedì sera alle 23:35.