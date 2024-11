Segreti di Famiglia va in onda stasera, 21 novembre 2024, in seconda serata su Canale5

Anticipazioni TV

Segreti di Famiglia non andrà più in onda nel daytime di Canale 5: al suo posto torna Endless Love. Tuttavia, una nuova puntata del Serial Turco con Ilgaz e Ceylin ci aspetta stasera in seconda serata! Scopriamo insieme che cosa accadrà...

A partire da oggi, 21 novembre 2024, Segreti di Famiglia non andrà più in onda nel daytime di Canale 5: torna Endless Love. Tuttavia, Ilgaz e Ceylin continueranno a tenerci compagnia in seconda serata, il giovedì alle 23.25. Ma vediamo nel dettaglio che cosa accadrà nella puntata di stasera.

Endless Love torna al posto di Segreti di Famiglia

Segreti di Famiglia aveva appena preso il posto di Endless Love, ma i vertici Mediaset hanno già fatto un passo indietro. Infatti, il serial turco, a partire da oggi, 21 novembre 2024, non andrà più in onda nel daytime di Canale 5: la soap turca che ha per protagonisti Kemal e Nihan torna ad occupare il suo posto all'interno del palinsesto. Dunque, da ora, Endless Love andrà di nuovo in onda tutti i giorni, fatta eccezione per la domenica, alle 14:10, ed il giovedì in prima serata, alle 21.20. Tuttavia, i fan di Segreti di Famiglia non hanno nulla da temere, visto che c'è un piccolo spazio per Ilgaz e Ceylin: potremo continuare a seguirli in seconda serata, il giovedì, proprio dopo l'appuntamento serale con Endless Love.

Segreti di Famiglia: La Trama della Puntata del 21 novembre 2024

Neva, finita nel mirino dello spregevole Engin, il quale è entrato a conoscenza del suo scabroso segreto e minaccia di sbugiardarla, decide di andare a fargli visita in carcere. Tuttavia, una volta giunta in prigione, apprende che Engin non può incontrarla: è stato ritrovato nella sua cella privo di sensi. Il detenuto viene trasportato d'urgenza in ospedale, dove sin da subito è piuttosto chiaro che le sue condizioni siano gravi. Intanto, Ceylin va a far visita a Seda per parlarle a quattr'occhi di ciò che Engin sta facendo alle persone che ama, quando riceve una telefonata il cui contenuto la lascerà a bocca aperta. L'avvocato viene a sapere che cosa è accaduto all'assassino, e che al momento le suo condizioni appaiono critiche. Ceylin accorre sul posto, proprio come Ilgaz...

Segreti di Famiglia va in onda su Canale 5 in seconda serata, alle 23:25.