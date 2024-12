Segreti di Famiglia va in onda stasera, 12 dicembre 2024, in seconda serata su Canale5

Anticipazioni TV

Ecco che cosa accadrà nelle Anticipazioni della puntata di Segreti di Famiglia in onda il 12 dicembre 2024 in seconda serata: Ceylin viene ritrovata in stato confusionale, ma di Engin non c'è traccia...

Segreti di Famiglia Anticipazioni 12 dicembre 2024: Ceylin capisce che Engin sta fuggendo!

Non sapendo che sua nipote Parla fosse già stata dimessa, Ceylin si è recata in ospedale per farle visita. Tuttavia, invece d'incontrare la giovane, l'avvocato si è disgraziatamente imbattuta in Engin, il quale si era da poco risvegliato e si stava poco a poco riprendendo. Nel momento in cui Ceylin lo ha visto fischiettare andando verso il bagno, ha capito tutto. La ragazza, assistendo a quella scena, ha avuto un flashback che è stato una vera e propria illuminazione, perché le ha fatto intuire che Engin fosse sul punto di evadere. Non potendolo restare con le mani in mano mentre l'assassino di sua sorella Ingi, che tra l'altro sta continuando a tormentare chiunque da dietro le sbarre, tentava la fuga, ha agito d'impulso!

Anticipazioni Segreti di Famiglia: Ceylin ed Engin sono scomparsi...

Segreti di Famiglia Anticipazioni: Ceylin ritrovata, Engin ancora disperso...

Ilgaz è terrorizzato al pensiero che possa essere successo qualcosa di terribile a Ceylin, la quale continua a risultare dispersa. Il protagonista la sta continuando a chiamare e a cercare disperatamente, ma senza successo. All'improvviso, finalmente riesce a trovarla: Ceylin sta vagando lungo una strada in stato confusionale. Ilgaz corre a prestarle soccorso, e si accorge subito che, oltre ad essere sconvolta ed agitata, la moglie ha anche una ferita alla testa; allora, l'accompagna immediatamente in ospedale affinché i medici possano visitarla e medicarla quanto prima. Quello che le è successo resta un mistero. Engin, invece, ancora non è stato rintracciato. Eren, tuttavia, non si dà per vinto e prosegue le sue indagini per stanarlo e riportarlo in prigione...

Segreti di Famiglia va in onda su Canale 5 il giovedì sera alle 23:35.