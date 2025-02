Sanremo 2025: In e Out (secondo noi) dei duetti e delle cover della quarta serata del Festival

Anticipazioni TV

In attesa della finale di Sanremo 2025 facciamo un piccolo bilancio su quello che è successo ieri nella quarta serata del 75° Festival della Canzone Italiana. Quali duetti e quali cover sono state le migliori? Vi diciamo la nostra.

Sanremo 2025 sta per finire. Questa sera - sabato 15 febbraio 2025 - andrà in onda la finale del 75° Festival della Canzone Italiana e attendiamo di scoprire chi sarà il vincitore della kermesse, tornata nelle mani di Carlo Conti, che quest’anno ha riportato il festival allo stile classico di una volta, con forse poco brio ma sicuramente con tanta professionalità. La quarta serata delle cover e dei duetti, andata in onda ieri sera – venerdì 14 febbraio 2025 – ha ribaltato un po’ la situazione e si è rivelata più interessante del previsto, con in e out e con momenti in cui abbiamo storto il naso e altri invece in cui siamo rimasti a bocca aperta. Ecco secondo noi chi ha fatto bene e chi male.

Sanremo 2025: Lucio Corsi, Achille Lauro ed Elodie, Coma_Cose e Bresh gli IN

Partiamo da quelli che ci sono piaciuti più di tutti, ovvero Lucio Corsi, Achille Lauro ed Elodie, i Coma_Cose e Bresh. Queste sono le tre cover e i tre duetti che ci hanno convinto di più. In pole position Corsi, che ha riportato Topo Gigio in televisione e lo ha portato al Festival per la prima volta. La sua esibizione è stata commovente anche per via del significato dietro la scelta di esibirsi sul palco insieme alla famosa marionetta. Voto: 10

I Coma_Cose hanno fatto ballare l’Ariston con L'Estate sta finendo dei Righeira e già per questo meritano un voto alto. Certo la canzone non era tra le più difficili ma ci voleva dopo tutta questa serietà, ammettiamolo. Li avremmo voluti sul podio ma così non è stato. Ma si sa, come successo per altri cantanti in passato, quello che fa ridere e scatenare poi in radio non viene quasi mai premiato durante la kermesse. Che peccato! Voto: 9

Achille Lauro ed Elodie hanno invece infuocato il palco con la loro esibizione sensuale. I due artisti, ormai diventati sex symbol, non ci hanno convinto solo perché in grado di scatenare i nostri ormoni ma anche per la capacità di interpretare piuttosto bene due famosi brani di due mostri sacri della musica italiana come Rino Gaetano e Loredana Bertè. Ci è piaciuta un po’ di meno la dedica sanvalentinesca di Lauro alla sua collega, visibilmente imbarazzata. Voto: 8 ½

Bresh e Cristiano De André hanno portato un brano dedicato alla Liguria o meglio a Genova, città natale di Fabrizio De André. Sebbene i due siano stati costretti a ripetere l’esibizione per ben due volte, a causa di alcuni problemi tecnici, possiamo dire che la loro Creuza de mä ci è piaciuta moltissimo. Voto 8

Sanremo 2025: Sarah Toscano, Simone Cristicchi, Olly, Gabbani e Serena Brancale si può dare di più!

Passiamo poi agli artisti che ci sono piaciuti ma che avremmo voluto dessero di più. La giovanissima Sarah Toscano ha portato Overdrive con gli Offenbach e l’ha riarrangiata con una parte cantata in italiano. Purtroppo però la nostra attenzione è andata più alla musica che alla voce della Toscano. Ci dispiace perché la scelta era molto carina e molto giovane ma non totalmente riuscita. Voto 7 ½

Simone Cristicchi e Amara hanno portato una canzone difficilissima di un artista che non ha mai molto amato il Festival. Cantare La Cura, una poesia in musica che forse solo Battiato si poteva permettere di cantare – e Noemi, visto la cover stupenda realizzata qualche tempo fa – e arrangiarla con una vocalità come quella di Amara, ha portato a strizzare l’occhio a Enya e al brano iconico dell’artista usato ne Il Gladiatore. Voto: 6

Olly e Gabbani ci sono piaciuti ma non ci hanno convinto al 100%. Il Pescatore e Io sono Francesco sono state cantate molto bene ma la quota bambini usata da Gabbani ci ha fatto dire “ma sono i bambini di Mr. Rain?”. Voto: 7

Serena Brancale e Alessandra Amoroso ci hanno fatto venire i brividi per la loro voce soul. È raro sentire questa musicalità al festival e quindi non possiamo non dare un voto alto: Voto: 8

Sanremo 2025: Tony Effe e Noemi, Fedez e Clara sono Out, ci dispiace

Non ci sono piaciuti, lo dobbiamo ammettere. Chi in un modo chi in un altro, Tony Effe, Fedez e Clara non ci hanno appassionato anzi in alcune situazioni ci hanno proprio fatto storcere il naso.

Tony Effe e Noemi hanno portato Tutto il resto è noia di Califano e ci dispiace per Noemi, che è stata bravissima, ma Tony Effe non è riuscito a convincerci per nulla e anzi, proprio non ci è piaciuto. Il Califfo è difficile da interpretare e forse non era il caso di lanciarsi in questa difficile avventura. Voto: 5

Fedez ha scelto di esibirsi con Marco Masini, con Bella Stronza. La scelta del cantante ci è sembrata quasi scontata. Dopo quanto successo nella sua vita privata, un piccolo riferimento al suo divorzio ce lo aspettavamo e anche le strofe aggiunte dall’arista. Se per il gossip è voto 10 per la performance no. Voto: 5

Clara e Il Volo hanno portato The Sound of Silence ma il suono del silenzio non c’è stato. Saremo forse condizionati dalla cover dei Disturbed, per noi imbattibile, ma riteniamo che affidare un brano dalle voci roche e basse a un trio musicale che di solito canta arie d’opera ci è sembrato davvero un autogol. Non ci sei piaciuta Clara, ci dispiace. Voto: 4

Scopri qui tutte le news sul Festival di Sanremo.