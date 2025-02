Sanremo 2025: Gerry Scotti e Antonella Clerici stasera sul palco dell'Ariston. Per loro Sanremo (ri)comincia da qui?

Anticipazioni TV

Questa sera sul palco dell'Ariston arrivano Gerry Scotti e Antonella Clerici. I due artisti, grandi amici di Carlo Conti, saranno i co-conduttori della prima serata del 75° Festival di Sanremo. Ma per loro sarà solo una serata o ci sarà un futuro che li vedrà direttori artistici di Sanremo?

È l’11 febbraio 2025 e sta per cominciare il 75° Festival della Canzone Italiana. Mancano pochissime ore e tutti gli ospiti di oggi, così come i co-conduttori sono arrivati nella città dei fiori. Questa sera sul palco dell’Ariston saliranno due volti molto noti della TV italiana, ovvero Gerry Scotti e Antonella Clerici.

Per Scotti si tratta della prima volta a Sanremo mentre per la Clerici è un gradito ritorno, dopo essere stata co-conduttrice nel 2005 e nel 2020 e conduttrice nel 2010. La presenza dei due artisti, soprattutto quella di Scotti, ha scatenato la fantasia dei curiosi e dei giornalisti e sono fioccate idee su un loro possibile ruolo di conduttore nelle prossime edizioni del Festival.

Sanremo 2025: Gerry Scotti prossimo conduttore del Festival?

Per Gerry Scotti si tratta della prima volta a Sanremo. Il conduttore è stato fortemente voluto da Carlo Conti, suo amico da tempo. Chiamata arrivata piuttosto tardi rispetto al solito e confermata solo nel mese di gennaio 2025. Scotti ha accettato con grande calore questo invito e la sua presenza ha fatto scatenare voci su un suo futuro ritorno a Sanremo in veste non di co-conduttore ma di direttore artistico e quindi conduttore. L’artista ha ironizzato su questa probabilità e ha continuato a sottolineare quanto sia emozionato per questa nuova avventura: “è una bella emozione, è un bel regalo che mi avete fatto!”. Ha poi aggiunto, rispondendo alle domande sempre più insistenti di chi “sospetta” un suo ritorno sul palco come matador della kermesse: “Con questa mia presenza, dovuta a un anelito d’amicizia dell’amico Carlo, metto fine alla domanda ma quanto farai Sanremo, 11 febbraio 2025! Così questa domanda va in archivio”.

Nonostante questa risposta c’è ancora chi è certo che Gerry sarà colui che prenderà il posto di Carlo Conti alla fine del suo mandato, nel 2026.

Sanremo 2025: Antonella Clerici, un ritorno da leonessa

Antonella Clerici ritorna a Sanremo dopo diversi anni. L’ultima volta che è salita sul palco dell’Ariston è stato nel 2020 quando è stata co-conduttrice di Amadeus nella quarta serata del 70° Festival di Sanremo.

Anche per lei si tratta di una chiamata di amicizia. Il forte rapporto con Conti l’ha riportata nella città dei fiori, lei che è la donna che ha condotto più Festival e che potrebbe tornare a condurne uno lei come successo nel 2010. Durante la prima conferenza stampa del 75° Festival sono arrivati per lei grandi complimenti e in molti hanno invitato la conduttrice a dare un consiglio ai giovani - la cui carriera ha subito uno stop come purtroppo successe a lei – affinché trovino il coraggio di affrontare le difficoltà come è riuscita a fare l’artista, tornando alla ribalta come una leonessa.

Scopri qui tutte le news sul Festival di Sanremo.