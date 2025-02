Sanremo 2025 è finito! Com’è stato questo 75° Festival della Canzone Italiana?

Anticipazioni TV

Il Festival di Sanremo è finito ed è tempo di fare bilanci. Com'è stato Sanremo 2025? È piaciuto e ha convinto il pubblico? Scopriamolo insieme e vi diciamo pure la nostra.

Sì è concluso ieri sera il 75° Festival della Canzone Italiana. Ancora per qualche giorno si continuerà a parlare di Sanremo 2025, finito con qualche polemica e con i fischi all’Ariston, per una classifica che ha escluso Achille Lauro e Giorgia dalla top five. Ma è stato anche il festival del ritorno di Carlo Conti alla conduzione e il primo dopo l’era Amadeus. Il conduttore fiorentino si è trovato a svolgere un compito non facile, ovvero quello di convincere il pubblico sanremese di essere ancora in grado di dirigere la grande orchestra della kermesse. Ci è riuscito? Com’è stato questo Sanremo post Amadeus?

Sanremo 2025: un festival perfetto… forse un po’ troppo

Ammettiamo sin da subito che non eravamo più abituati a un Festival di Sanremo così tanto schematico e perfettamente rispettante la scaletta. Amadeus aveva ribaltato un po’ tutto, rendendo la kermesse più una festa dentro e fuori l’Ariston che una vera e propria gara canora. Certo la sfida c’era ma i tantissimi ospiti e le spalle del conduttore rendevano il tutto molto più Festival Bar che Sanremo. Carlo Conti ha riportato tutti sull’attenti, con una direzione professionalmente perfetta e meno dinamica ma comunque godibile.

L’anno di passaggio è stato ovviamente difficile, chiunque si sarebbe trovato in difficoltà a confrontarsi con Ama e la sua crew, nella quale c’è sempre stato Fiorello anche quando non era presente sul palco. Conti ha diretto il suo festival esattamente come tutti i suoi programmi, con un made in Italy preponderante, con una linea sempre chiara in mente e pure con un po’ di fretta. Scaletta da rispettare comunque e sempre, senza perdere nemmeno un minuto.

Sanremo 2025: Carlo Conti e i suoi perfetti co-conduttori

La scelta dei co-conduttori di quest’anno è passata dagli amici di una vita a due professionisti molto amati dal pubblico televisivo. Carlo Conti ha scelto Antonella Clerici e Gerry Scotti per la prima serata, Cristiano Malgioglio, Bianca Balti e Nino Frassica per la seconda, Elettra Lamborghini, Katia Follesa e Miriam Leone per la terza, Geppi Cucciari e Mahmood per la quarta e Alessia Marcuzzi e Cattelan per la quinta e ultima.

Scelte che prevedevano una quota seria e una più ironica e persino autoironica. Il risultato è stato di alti e bassi, senza molti guizzi, tutto fin troppo calcolato e preparato anzi, come lo ha definito Conti nell’ultima conferenza stampa di questa mattina – domenica 16 febbraio 2025 – baudiano. A noi è sembrato veramente tutto un po' troppo schematico e per quanto Conti ci piaccia come professionista, avremmo preferito un po’ più di brio. Persino i collegamenti con il Suzuki stage e quelli – pochissimi – con la Costa Crociere ancorata al largo di Sanremo, ci sono sembrati frettolosi. In un altro nostro articolo abbiamo definito Conti il Bianconiglio di Alice nel Paese delle Meraviglie e lo ripetiamo, lo vediamo dire costantemente “è tardi, è tardi!”.

Sanremo 2025: Carlo Conti incerto sulla prossima conduzione del festival. Tutta colpa dei fischi?

Carlo Conti non è stato brillante in questo Sanremo 2025, professionale ma senza quel guizzo di ironia a cui sì eravamo abituati ma che alla fine, in una settimana intensa come quella sanremese, per noi sembra d’obbligo. La calma dimostrata da Conti nella preparazione del festival e di tutte le serate, è sicuramente la virtù di un forte ma le debolezze rendono umani e riveliamo che vedere qualche sbavatura non ci sarebbe dispiaciuto.

In conferenza stampa Conti ha rivelato di non aver ancora accettato di condurre Sanremo 2026 ma di essere contento del successo di quello di quest’anno, che ha accumulato record di ascolti. Forse la sua indecisione è data dal fatto che nella serata finale di Sanremo 2025 sono volati fischi per una classifica finale che ha lasciato tutti – anche noi – senza parole. Giorgia e Achille Lauro fuori dalla top five, qualcosa che non avremmo mai immaginato. Applausi a Olly ma anche a Lucio Corsi, che non avremmo mai pensato arrivasse al secondo posto. Bravissimo Cattelan nel DopoFestival e spettacolare Geppi Cucciari, l’unica – a nostro avviso – ad aver veramente risollevato l’anima di questo festival, insieme a Katia Follesa che ha baciato Simon Le Bon… beata!

