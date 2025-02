Sanremo 2025: 5 cose da sapere prima che cominci il 75° Festival della Canzone Italiana

Anticipazioni TV

- 2 all'inizio del 75° Festival della Canzone Italiana. Sanremo è pronta e i fan non vedono l'ora di sintonizzarsi su Rai1 per una nuova edizione molto made in Italy, che riserva sorprese. Ci sono però 5 cose da sapere prima di cominciare questa nuova avventura e per apprezzare meglio Sanremo 2025.

Mancano due giorni all’inizio di Sanremo 2025. Le porte dell’Artiston si apriranno ufficialmente martedì 11 febbraio 2025. Il 75° Festival della Canzone Italiana ci farà compagnia sino a sabato 15 febbraio 2025, in prima serata su Rai1.

È tanta la curiosità di sapere come sarà questo Festival, affidato a Carlo Conti dopo cinque anni “di regno” di Amadeus. È stato subito chiaro che il nuovo direttore artistico ha voluto raccontare un festival del made in Italy, con quale rimando all’internazionalità ma fondamentalmente improntato sul nostro paese, sulle sue produzioni televisive e cinematografiche e sul suo glamour. Tutto è pronto ma ci sono 5 cose da sapere prima di sintonizzare la nostra TV sul primo canale della Rai. Eccole:

Sanremo 2025, prima cosa da sapere: non è il primo Festival di Carlo Conti

Cominciamo con il direttore artistico e conduttore di Sanremo 2025. Carlo Conti sta per salire sul palco dell’Ariston davanti al pubblico di Rai1 e in Eurovision, per la quarta volta. Conti ha infatti condotto già tre edizioni del Festival, ovvero quella del 2015, quella del 2016, quella del 2017.

Ci sono alcune curiosità che legano insieme questi festival. Nel 2015 Serena Brancale, tra i big del 2025, arriva a Sanremo come nuova proposta. Nel 2016 tra gli esordienti c’era invece Francesca Michielin, anche lei tra i big di quest’anno mentre, sempre in quel festival, tra le nuove proposte figurava Francesco Gabbani, poi vincitore nella sua categoria. Nel 2017 si ripresenta Gabbani, stavolta tra i big, e vince l’edizione con il suo Occidentali’s Karma.

Sanremo 2025, seconda cosa da sapere: chi ha curato la scenografia dell’Ariston

Non è un dettaglio da poco sapere chi ha curato la scenografia dell’Ariston e questo perché sarà la casa degli artisti in gara ma anche un palcoscenico che vedremo ogni sera, per cinque serate consecutive e che permetterà agli artisti di esibirsi accompagnati con luci e suoni. A realizzare il progetto del palco è stato l’architetto Riccardo Bocchini, che chiama il suo lavoro "Techo Hall". Sarà una scena capace di mutare aspetto e di creare atmosfere diverse per ogni canzone. Linee semplici ed eleganti ma di grande effetto, che abbracceranno tutti gli artisti.

Sanremo 2025, terza cosa da sapere: sarà un Sanremo Made in Italy

Il 75° Festival della Canzone Italiana celebrerà il made in Italy in tutte le sue forme artistiche. Si tratta di modus operandi di Carlo Conti, che con i suoi programmi cerca sempre di raccontare il nostro paese. E gli sarà possibile fare questo sia attraverso i cantanti in gara, tra gli artisti più conosciuti del panorama della canzone italiana, sia tramite gli ospiti e i co-conduttori invitati ad affiancarlo sul palco. Si parlerà di attualità, di progetti di cinema e televisione pronti a partire ma anche di prodotti già grandi successi e si toccheranno temi delicati quanto importanti, come sicuramente succederà con Bianca Balti, che ormai da tempo combatte come una leonessa e con il sorriso, un male tristemente noto.

Sanremo 2025, quarta cosa da sapere: sarà il Sanremo dei ritorni

Non solo tornerà Carlo Conti dopo otto anni ma con lui torneranno alcuni artisti che non calcavano il palco dell’Ariston chi da diversi anni e chi da meno. Marcella Bella manca da Sanremo dal 2007, quando si presentò con suo fratello Gianni Bella; Serena Brancale mancava dal 2015, Rocco Hunt dal 2016, Cristicchi dal 2019. Poi si passa agli artisti che mancano da meno, come Gabbani che manca dal 2020, Fedez, Francesca Michielin e Gaia dal 2021 mentre Achille Lauro dal 2022.

Ma torneranno anche altri artisti, durante le serate, legati a Sanremo ma che non parteciperanno come concorrenti. Facciamo due nomi su tutti: i Neri Per Caso, vincitori di Sanremo 1995 e habitué delle serate cover e duetti e Amara, che ha partecipato al 65° Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte, tornando poi sul palco altre volte ma come ospite.

Sanremo 2025, quinta cosa da sapere: le serate del Festival dureranno meno

Carlo Conti ha sin da subito annunciato – e rassicurato – che le serate del suo Sanremo 2025 saranno meno lunghe di quelle degli anni scorsi (speriamo!). Non ce ne voglia Amadeus – a volte criticato e pure scanzonato per la lunghezza delle sue serate – ma spegnere la TV prima che sia l’una di notte e che “tutto vada bene” (citando una frase del lungometraggio Disney Robin Hood) non ci dispiacerebbe, almeno in mezzo alla settimana!

