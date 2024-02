Sanremo 2024: Margherita Buy, Elena Sofia Ricci e Pecco Bagnaia ospiti della quarta serata del Festival

Anticipazioni TV

Annunciati nella conferenza stampa del mattino, Margherita Buy, Elena Sofia Ricci e Pecco Bagnaia saranno tra gli ospiti della quarta serata di Sanremo 2024, dedicata alle cover.

Grandi ospiti anche nella quarta serata di Sanremo 2024, quella dedicata alle cover. Sarà una grande e lunga serata, con tanti cantanti e artisti sul palco, oltre a quelli in gara. In conferenza stampa sono stati poi annunciati grandi novità per stasera. Ecco chi salirà sul palco del 74° Festival di Sanremo, questa sera.

Sanremo 2024: Margherita Buy ed Elena Sofia Ricci ospiti della quarta serata del Festival

Margherita Buy ed Elena Sofia Ricci sono state annunciate come ospiti della quarta serata del Festival. Le due attrici saranno protagoniste di Volare, in arrivo nelle sale a febbraio 2024. Il Film, debutto alla regia della Buy, racconta la storia di Annabì, che soffre di aviofobia. A casa di questa paura l’attrice è stata costretta a rinunciare a molti lavori importanti, che l’avrebbero lanciata verso un successo internazionale. Purtroppo però la sola idea di salire su un aereo per recarsi a un casting o alle riprese, l’ha sempre frenata. Ma le cose cambiano quando sua figlia si trasferisce in California per studiare, Annabì deve trovare una soluzione. Decide quindi di iscriversi a un corso di volo all’aeroporto di Fiumicino… ma vincerà questo terrore?

Volare: Il Trailer Ufficiale del Film di e con Margherita Buy - HD

Sanremo 2024: Pecco Bagnaia e il cast di Mameli sul palco del Festival

Annunciato anche lui in conferenza stampa, Pecco Bagnaia sarà sul palco di Sanremo 2024 per la quarta serata. Il motociclista e campione mondiale della Moto GP, ha festeggiato lo scorso anno la vittoria del terzo mondiale, il secondo nella categoria maggiore. Come rivelato da Amadeus, Pecco non sarà coinvolto in nessun siparietto ma probabilmente lo aiuterà nella presentazione di uno degli artisti in gara.

Sul palco salirà anche il cast di Mameli, Fiction che sarà in onda su Rai1 lunedì 12 febbraio 2024 e martedì 13 febbraio 2024.

In serata potrebbero esserci grandi sorprese, come sempre, e chissà se i Jalisse – di sicuro in città – saranno chiamati sul palco da Amadeus. Ama, sarebbero fiumi di parole d’amore per te!

Sanremo 2024 va in onda dal 6 al 10 febbraio 2024 in prima serata su Rai1.