Sanremo 2024: il meglio e il peggio del 74esimo Festival della Canzone Italiana

Anticipazioni TV

Sanremo 2024 è appena finito e possiamo fare qualche commento a caldo. Ripercorriamo insieme le cinque serate del 74° Festival della Canzone Italiana.

Sanremo 2024 si è concluso da qualche ora ma in realtà la settimana sanremese non è ancora finita. Non solo perché all’Ariston ci saranno altri incontri e conferenze stampa con i vincitori ma anche perché continueremo sicuramente a parlare dell’ultimo Festival di Amadeus. Ma cosa è successo in questo 74° Festival della Canzone Italiana? Rivediamo insieme i momenti topici di questo appuntamento in diretta dall’Ariston.

Sanremo 2024: Amadeus e il suo ultimo Festival

Si dice che per Amadeus sia l’ultimo Festival. Anzi a dirlo è stato proprio il conduttore, che sembra deciso a lasciare il palco dell’Ariston. Nell’ultima conferenza stampa, quella di sabato 10 febbraio 2024, Fiorello ha rivelato di voler aspettare agosto – di solito il mese dei ripensamenti – per confermare o meno questa scelta. I due potrebbero quindi tornare sui loro passi e diciamo "i due" perché, come si è visto in tutte le serate di Sanremo 2024, Fiorello sta ad Amadeus come il cacio sui maccheroni. Un’equazione per cui siamo abbastanza sicuri che senza Ama, Ciuri non salirà più sul palco per molto tempo, non lasciando ovviamente il suo posto di comando a Viva Radio 2.

Sanremo 2024: Amadeus travolto dal Travolta Gate

Tra i momenti che ricorderemo, purtroppo, di questo Sanremo 2024, ci sarà sicuramente il Travolta Ballo del Qua Qua Gate. La partecipazione dell’attore americano al Festival ha fatto scatenare le critiche sia per il siparietto in cui Amadeus e Fiorello hanno fatto ballare il poco convinto e poco sorridente artista nel ballo del Qua Qua sia per l’errore del marchio delle scarpe di Travolta, non coperto. Una questione che ha tenuto banco dalla seconda serata in poi.

Leggi anche Sanremo 2024, Amadeus in conferenza stampa: "John Travolta non si è divertito come pensavamo, non è un dramma"

Sanremo 2024: Fischi per Geolier dopo la serata cover

La serata della cover è stata emozionantissima. Sono state molte le esibizioni che hanno emozionato il pubblico ma alla fine della lunga nottata non è andato tutto bene. All’annuncio del vincitore della serata, che si è rivelato essere Geolier, sono arrivati i fischi del pubblico, insoddisfatto di questa votazione, soprattutto dopo la cover de La Rondine di Angelina Mango, che ha commosso l’Ariston.

Sanremo 2024: Angelina Mango commuove l’Ariston e Ghali e Dargen D’Amico lanciano messaggi sociali

La serata delle cover di Sanremo 2024 sarà ricordata sicuramente come una delle serate più emozionanti di questo Festival ma anche dei Festival degli ultimi anni. Merito di Annalisa e della sua performance con Sweet Dreams ma anche de i Santi Francesi che con Skin hanno cantato Hallelujah. In realtà sono state tutte esibizioni da brividi, dai toni anni Ottanta e Novanta ma anche con la quota folk, visto che Mahmood si è esibito con i Tenores di Bitti, raccontando la musica della sua Sardegna.

Ma ad aver fatto commuovere l’Ariston è stata Angelina Mango, che ha interpretato La Rondine, un brano di suo padre, Pino Mango, scomparso quando lei aveva solo tredici anni. Le note di questo capolavoro hanno fatto davvero brillare gli occhi di tutti gli spettatori.

Ghali e Dargen D’Amico hanno invece lanciato messaggi sociali e lo hanno fatto sia in musica – Ghali si è esibito con un brano la cui prima parte era in tunisino – che con le parole, dopo le loro esibizioni.

Sanremo 2024: Un Festival di Grandi ritorni

Sanremo 2024 è stato anche il Festival dei grandi ritorni. Cominciamo da loro, dai Jalisse, che sono tornati sul palco dell’Ariston, dopo ventisette anni. Una coincidenza, forse no, ma era ora! Ritorno in gara invece per i Ricchi e Poveri, che con look sempre più intriganti, hanno fatto ballare l’Ariston. Ma è stato anche il Festival dei ritorni sulla Nave Costa, che si è scatenata tutta la notte sulle note del Capitano, Gigi D’Agostino, tornato a esibirsi in live dopo una dura malattia. Stessa situazione per Giovanni Allevi che nella seconda serata è salito sul palco per rimettersi al suo piano - anche lui dopo un ritiro dalle scene di due anni - e per dare un messaggio di speranza per coloro che lottano ancora o hanno lottato contro un male.

Sanremo 2024 va in onda dal 6 al 10 febbraio 2024 in prima serata su Rai1.