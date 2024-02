Sanremo 2024: Angelina Mango canta La Rondine e commuove l'Ariston, che urla "Grazie Pino"

Anticipazioni TV

Una scelta non scontata e commuovente, quella di Angelina Mango. La cantante ha deciso di portare La Rondine, una canzone di suo padre, nella quarta serata di Sanremo 2024, quella delle cover. Il risultato è stato un applauso di cuore di tutto il pubblico, in ricordo del cantante scomparso nel 2014

La scelta di cantare una canzone vocalmente così difficile ma soprattutto così carica di significato, vale già un premio. Sentirla poi cantare così, con il cuore in gola e le lacrime ricacciate professionalmente indietro, beh, ha fatto commuovere noi insieme a tutto il pubblico dell’Ariston. Quello che abbiamo visto sul palco nella quarta serata di Sanremo 2024, è stata un’Angelina Mango perfetta e tanto orgogliosa.

Nella serata delle cover, Angelina ha portato La Rondine, un successo di suo padre pubblicato nell’album Disincanto del 2002, uscito un anno dopo la sua nascita. E Mango, Pino Mango, è una rondine volata via troppo presto, stroncato da un malore improvviso nel 2014, in un giorno che doveva essere di festa, in un posto che per il cantante doveva essere casa: il palco.

E sul palco, dell’Ariston, sua figlia, dieci anni dopo, gli ha reso omaggio, conquistando, commuovendo tutto il pubblico, persino quello a casa. Poche parole dopo l’esibizione, con Amadeus e Lorella Cuccarini visibilmente colpiti. Angelina ha salutato tutti ringraziando per l’affetto ma soprattutto rivolgendo parole d'amore a suo fratello Filippo, colui che dopo la morte del padre le ha dato il coraggio e la spinta di seguire la strada della musica. E che musica questa sera!

Leggi anche Sanremo 2024, Angelina Mango per la serata cover canterà La Rondine: "Un omaggio a mio padre"

Sanremo 2024 va in onda dal 6 al 10 febbraio 2024 in prima serata su Rai1.