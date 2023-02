Sanremo 2023, i Coma Cose si sposano: l'annuncio durante la conferenza stampa del Festival

Gossip TV

Grande gioia per il duo Coma Cose: la coppia ha annunciato, durante la conferenza stampa della terza giornata del Festival di Sanremo 2023, che convoleranno a nozze. Vediamo insieme tutto ciò che sappiamo.

I Coma Cose, duo formato da Fausto Lama (psedonimo di Fausto Zanardelli) e California (Francesca Mesiano) hanno emozionato il pubblico dell'Ariston e da casa non solo con la loro canzone L'Addio, ma anche con la notizia che presto convoleranno a nozze!

Sanremo 2023, nozze in arrivo per i Coma Cose

La coppia è tale sul palco e nella vita reale e in occasione di questa partecipazione al Festival di Sanremo hanno deciso di diventare marito e moglie. La notizia è stata annunciata dai diretti interessati durante la conferenza stampa della terza puntata. Mentre il compagno le baciava teneramente la fronte, California ha rivelato:

"Chi lo avrebbe mai detto, ma...abbiamo deciso di sposarci!"

E ha poi mostrato orgogliosa l'anello che il compagno le ha donato come pegno della promessa. L'annuncio, in realtà, è seguito a un'indiscrezione dei giornalisti secono i quali California potesse essere in dolce attesa. Notizia smentita fermamente dalla diretta interessata, che ha commentato:"Non ancora, chi lo sa, magari in futuro. Per ora, no!". Sulla proposta, la cantante ha rivelato che era un discorso che lei e il compagno stavano affrontando già da un po' e che è stata lei a chiedergli se volesse sposarsi:

"In pratica, la proposta gliel'ho fatta io un po', poi lui invece è arrivato con l'anello, su quello abbiamo seguito la tradizione classica."

Anche Fausto Lama è intervenuto, confermando le parole della compagna e rivelando che per ora non hanno deciso ancora nulla, ma che non appena terminerà Sanremo e si calmeranno le acque, allora, penseranno al da farsi.