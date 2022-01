Sanremo 2022, Laura Pausini superospite della seconda serata

Anticipazioni TV

Mercoledì 2 febbraio Laura Pausini sarà la superospite della seconda serata del Festival di Sanremo 2022: l'annuncio arriva da Amadeus al Tg1.

Una superospite particolarmente super per il Festival di Sanremo 2022: sarà Laura Pausini infatti ad emozionare il pubblico all'Ariston e quello di Rai 1 mercoledì 2 febbraio, quindi nella seconda serata. La notizia non poteva essere data in modo più classico da Amadeus, al Tg1 delle 20.

Laura Pausini, Amadeus la conferma come superospite della seconda serata

Amadeus, riconfermato conduttore e direttore artistico di Sanremo 2022, ha utilizzato il palcoscenico del Tg1 delle 20 per introdurre la notizia, impugnando un mazzo di fiori. Sì, Laura Pausini sarà al Festival nella seconda serata, quella di mercoledì 2 febbraio, in qualità di superospite. Come l'interessata ha rivelato in un video apposito, ringraziando "dei fior", l'Ariston sarà il palco dal quale la cantante lancerà il suo nuovo singolo "Scatola". Oltre all'esibizione, Laura Pausini ha promesso alcune novità sul suo programma artistico e personale per il 2022.

Un'ulteriore ragione per non mancare all'appuntamento nazionale col Festival di Sanremo.