Sanremo 2021, Amadeus: "Non mi commuoverò" e risponde alle polemiche su Barbara Palombelli

Anticipazioni TV

In un'intervista a Repubblica, Amadeus alla vigilia del difficile Festival di Sanremo spiega i suoi sentimenti attuali... e risponde a qualche polemica.

A 24 ore dall'inizio del Festival di Sanremo 2021, Amadeus ha raccontato i suoi sentimenti e sensazioni a Repubblica, approfittando dell'occasione per dire la sua su alcune polemiche delle ultime ore. Il conduttore e direttore artistico è pronto a inagurare il Festival che parte domani 2 marzo e termina il 6, gestito in tandem con l'amico di sempre Fiorello, al quale non perde occasione di mostrare infinita (e ricambiata) stima. Leggi anche Sanremo 2021, Amadeus: "La rabbia c'è, ma è una fortuna avere Fiorello"

Amadeus: a Sanremo le strade sono deserte

Amadeus racconta come la Sanremo che vede in queste ore sia lontanissima dalla Sanremo che ha conosciuto l'anno scorso, quando anche alle 23 le strade erano piene di persone. Il presentatore fa la spola dall'albergo all'Ariston, senza tappe intermedie, rispettando rigorosamente ogni protocollo sanitario, cosa che gli dà la sicurezza sul piano della salute, ma forse non del tutto sul piano emotivo: "Non temo di commuovermi, ma se dovesse capitare non ho pudore, sono uno che i propri sentimenti li esterna. Così come mi diverto sul palco, non trattengo le lacrime."

Amadeus ha anche detto che ad aprire il Festival sarà Diodato con la "Fai rumore" che l'anno scorso ha trionfato: non è l'unico motivo della scelta, perché per il direttore artistico è diventata un inno di resilienza nell'anno del Covid e delle restrizioni.

Amadeus sulle polemiche riguardanti Barbara Palombelli e Giovanna Civitillo

Venerdì la giornalista Barbara Palombelli sarà co-conduttrice del Festival con Amadeus: la scelta ha fatto infuriare la RAI e i suoi vertici, perché da quasi vent'anni non si affaccia sulle reti pubbliche ed è ormai considerata "della concorrenza" (leggasi Mediaset). Amadeus aveva già giorni fa difeso la sua scelta, ma ora ironizza: "Non mi sarei mai immaginato la polemica. Le cose sono due: o, come dice Fiorello, attiro polemiche. Oppure a Sanremo tutto diventa polemica!" Polemica è stata anche per il Primafestival, dove sua moglie Giovanna Civitillo è una delle conduttrici, insieme a Giovanni Vernia e Valeria Graci. Raccomandazione? Amadeus scherza ancora: "In questo paese non ci stupiamo delle amanti, ma delle mogli. Va bene così." Secondo il direttore artistico, i tre nomi gli sono stati comunicati dallo sponsor e naturalmente "gli ha fatto piacere".