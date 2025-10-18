Sandokan torna in tv: Alla Festa del cinema di Roma l'anteprima con Can Yaman e il cast della nuova serie

Anticipazioni TV

A cinquant'anni dall'iconica serie con Kabir Bedi, il mito di Sandokan, l'eroe creato da Emilio Salgari, si rinnova con un nuovo adattamento che arriverà il 1° dicembre su Rai 1 e successivamente su Disney+: ecco cosa dobbiamo aspettarci.

La Tigre della Malesia non ha mai smesso di ruggire. Dopo oltre cinquant'anni dalla storica serie con Kabir Bedi, l'eroe salgariano per eccellenza torna in una nuova veste e con il volto di uno dei divi televisivi più amati del momento, Can Yaman. Alla Festa del Cinema di Roma è stata presentata in anteprima Sandokan, una produzione internazionale firmata Lux Vide (Fremantle) in collaborazione con Rai Fiction e diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo. L'appuntamento è fissato su Rai 1 dal 1° dicembre 2025 (successivamente la serie arriverà anche in streaming su Disney+). Ecco tutte le anticipazioni e cosa dobbiamo aspettarci da questo nuovo adattamento che attualizza il mito di Sandokan senza snaturarlo.

La trama di Sandokan

Siamo nel Borneo del 1841. In un mondo piegato dal colonialismo inglese, Sandokan è un pirata ribelle che naviga il Mar della Cina accanto al suo inseparabile amico Yanez de Gomera e una ciurma internazionale. Ma durante un arrembaggio cambia tutto: salva un prigioniero Dayak che lo riconosce come il prescelto di un'antica profezia. Inizia così il viaggio che lo porterà a diventare la leggendaria Tigre della Malesia. La storia si complica con l’arrivo della giovane Marianna Guillonk (Alanah Bloor), la cosiddetta "Perla di Labuan", figlia del console britannico, spirito libero costretto nelle gabbie della società vittoriana. Ma sulla rotta del loro amore si frappone l'enigmatico e ambizioso Lord James Brooke (Ed Westwick), spietato cacciatore di pirati. Un triangolo che intreccia amore, potere e libertà.

Sandokan, i personaggi e le dichiarazioni degli attori

Durante la presentazione, il cast e la squadra creativa hanno raccontato il cuore di un progetto ambizioso: rinnovare un mito amato da generazioni, senza tradirne lo spirito. Si tratta, in effetti, di una origin story che racconta le origini del mito. "In questa prima stagione noi vedremo un viaggio interiore di Sandokan, dove Sandokan scopre come è diventato Sandokan, partendo sempre dalla sua infanzia. Comincia con un semplice pirata alla Robin Hood che ruba ai ricchi e dà ai poveri, poi si evolve, diventa un eroe migliore, una versione migliore di sé", ha osservato Can Yaman. L'attore ha raccontato anche che ha lavorato per cinque anni alla preparazione del ruolo leggendo i libri e studiando tutto il possibile per poter incarnare al meglio questa figura. "Ho vissuto, studiato, mi sono allenato, ho sofferto e imparato. Sandokan è un uomo sofferente, altruista, ascetico. Un ruolo che ti cambia la vita", ha detto il divo turco sottolineando anche come, però, l'obiettivo principale della serie resta intrattenere.

Nel ruolo dell'affascinante antagonista, Lord James Brooke, troviamo Ed Westwick (l'indimenticabile Chuck Bass di Gossip Girl), che a proposito del personaggio ha dichiarato: "L’ho sentito mio fin da subito, è un personaggio pieno di mistero. Una cosa che ancora mi chiedo è però se il suo sia vero amore o manipolazione. È una domanda che il pubblico si porrà spesso". Alessandro Preziosi è Yanez, il compagno più fidato di Sandokan. L'attore ha raccontato che ha trovato nel ruolo la possibilità di essere "finalmente disobbediente e fuori dalle righe", ispirandosi all'animazione Disney e ai grandi del cinema pop. La Marianna di Alanah Bloor è invece una figura femminile fortemente attuale. "Domina con grazia, ma ha un'anima ribelle. Porta una nuova luce nei personaggi femminili d’epoca vittoriana", ha spiegato la sua interprete. La affianca Madeleine Price (nei panni dell'amica e cameriera personale di Marianna) che ha sottolineato come il tema dell'unione e forza femminile sia un messaggio senza tempo.

La visione degli autori: Riproporre un mito agli spettatori di oggi

Il progetto nasce da un'idea di Luca Bernabei ed è scritto da Alessandro Sermoneta, Scott Rosenbaum e Davide Lantieri. Sermoneta ha raccontato il delicato lavoro di adattamento spiegando: "Salgari è stato la nostra fonte primaria, ma abbiamo voluto evolverlo. I suoi personaggi femminili, per esempio, oggi sarebbero datati. Noi li abbiamo resi veri, complessi. Anche Lord Brooke lo abbiamo reso più giovane e più vicino a quello dei romanzi". Il regista Jan Maria Michelini ha sottolineato la volontà di modernizzare la serie dicendo: "Sandokan oggi è un eroe in trasformazione. Parte come un Robin Hood e finisce per comprendere il significato profondo della libertà". Il co-regista Nicola Abbatangelo ha insistito sul ritorno alla meraviglia dichiarando: "È stato veramente molto molto bello trattare questa storia interrogandoci sulla origin story da dove tutto è nato. Non so come dire, cercando anche di preservare quello che è quel senso di meraviglia. Abbiamo avuto la grande fortuna di poterla raccontare con tecnologie nuove, con molte possibilità produttive".

I luoghi delle riprese

Per riportare in vita le atmosfere esotiche e avventurose del Borneo ottocentesco, la produzione di Sandokan ha scelto alcune suggestive location combinando paesaggi naturali, riprese in studio e ambientazioni ricostruite con grande attenzione al dettaglio. Le riprese si sono svolte in parte in Italia, tra il Lazio, dove Lux Vide ha messo a disposizione il Teatro 7 degli studi di Formello, e la Toscana, ma un ruolo centrale lo ha avuto la Calabria. A Lamezia Terme, infatti, è stata ricostruita l’imponente colonia inglese di Labuan, uno dei luoghi chiave della storia, grazie anche al sostegno della Calabria Film Commission. Accanto alle location italiane, la produzione si è spinta anche molto più lontano, scegliendo la Thailandia e la suggestiva isola di Réunion, nell’Oceano Indiano, vicino al Madagascar.

L'appuntamento con Sandokan è fissato per il prossimo 1° dicembre su Rai 1. Continuate a seguirci per non perdere altri approfondimenti e interviste al cast della serie.