Sabrina Ferilli è Gloria: in onda stasera la prima puntata della miniserie di Rai1

Dopo 11 anni, Sabrina Ferilli torna regina della prima serata di RaiUno con una serie (come definiscono i produttori e autori) tra Viale del tramonto, Eva contro Eva e Call My Agent.

Gloria punta ad essere un prodotto divertente, emozionante e educativo. Si tratta di una miniserie in 6 episodi diretta da Fausto Brizzi che vuole intrattenere il pubblico del piccolo schermo affezionato alla TV generalista lasciando anche un monito importante sui pericoli della fama a tutti i costi e del voyeurismo a mezzo social. Parte del divertimento per lo spettatore sarà anche ritrovare sullo schermo una coppia cinematografica inossidabile e di enorme successo come Sabrina Ferilli e Massimo Ghini.

Per il ruolo della protagonista Sabrina Ferilli è stata la prima e unica scelta della produzione e del regista. Gloria è un personaggio complesso, una vera diva, una adorabile bugiarda con una naturale propensione verso il melodramma e l’eccesso. L'attrice l’ha subito amata e ha visto in questo personaggio la possibilità di utilizzare le sue due chiavi attoriali: quella drammatica e quella comica, che l’attrice modula in scena esaltando così le molteplici sfumature del racconto. La scrittura dei 6 episodi che andranno in onda in tre serate (il 19, 26 e 27 febbraio) è stata affidata all’autore stesso del soggetto (che è anche produttore del progetto), Roberto Proia, e a due sceneggiatori noti per la loro capacità di narrare il dolce e l’amaro con ironia, ovvero Paola Mammini e lo stesso regista Fausto Brizzi. Nel cast, oltre a Ferilli e Ghini, troviamo anche Emanuela Grimalda, Sergio Assisi, MArtina Lampugnani e Luca Angeletti.

Gloria: la trama della mini serie con Sabrina Ferilli, in onda 19 febbraio 2024

La prima puntata di Gloria è stata inserita nel palinsesto di Rai1 per questa sera 19 febbraio 2024. La miniserie racconta di Gloria Grandi, una delle grandi indimenticate dive del cinema italiano è fermamente convinta che il suo enorme talento sia sprecato per la serialità televisiva, che ormai da qualche anno padroneggia con grande eleganza. Lei vuole tornare al Cinema con la C maiuscola e pensa, anzi sa, che una volta abbandonata la tv tornerà di nuovo protagonista sul grande schermo.

Cinque anni dopo però si accorge che quelle porte si sono aperte solo per recitare in scadenti spot pubblicitari per le creme alla bava di lumaca non si capacita che il mondo dello spettacolo l’abbia dimenticata e a poco servono le rassicurazioni ella sua fidata assistente Iole e del suo ex marito ancora molto innamorato di lei. Gloria si sente sconfitta ma intende riprendersi il posto che è suo di diritto. Complice un errore medico, il suo mefistofelico agente ha un’idea tanto brillante quanto meschina. E l’idea funziona.

La prima puntata della miniserie Gloria va in onda stasera 19 febbraio alle 21:30 su Rai1.