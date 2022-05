Rosy Abate: tutta la sua storia è su Mediaset Infinity

Anticipazioni TV

Tutte le stagioni che hanno reso celebre "La Regina di Palermo" tornano gratis su Mediaset Infinity fino all'11 giugno.

Sono passati ormai tredici anni dal debutto di Squadra Antimafia sul piccolo schermo di Canale 5, la Serie ambientata a Palermo che narra le vicende della lotta tra Stato e Mafia. Otto stagioni che hanno reso celebre il personaggio di Rosy Abate, cattiva per eccellenza della Fiction italiana interpretata da Giulia Michelini. Sotto la lente di ingrandimento già nel sunto romanzato in cinque episodi La Regina di Palermo, la mafiosa diventa poi protagonista assoluta nelle due stagioni dello spin-off Rosy Abate.

Potete rivivere l'avvincente storia di Rosy Abate gratuitamente su Mediaset Infinity fino all'11 giugno.

La Trama della fortunata Serie Squadra Antimafia

Scopriamo la Trama della Serie che ha dato i natali all'amatissimo personaggio di Rosy Abate. I primi quattro capitoli narrano del controverso rapporto tra Stato e Mafia attraverso due figure femminili personificazione dell'eterna dicotomia tra bene e male: il vice questore aggiunto Claudia Mares (Simona Cavallari), alla guida della squadra antimafia di Palermo, e Rosy Abate, capo del clan mafioso. Le due, unite da un drammatico passato, si trovano divise dalla guerra di mafia ma anche dall'amore per l'ispettore Ivan Di Meo (Claudio Gioè). Sarà proprio al termine della quarta stagione che sia il poliziotto che la Mares perderanno la vita, il primo per mano della "Regina". Dalla quinta stagione cambia lo scenario, ci si sposta a Catania. A rappresentare lo Stato é il vice questore aggiunto Domenico Calcaterra (Marco Bocci). La guerra di mafia continua e si fa più aspra, Rosy Abate dopo la morte del figlio finisce in un ospedale psichiatrico mentre una nuova famiglia è pronta a farsi largo: il Clan dei Ragno. Nella settima stagione il personaggio di Rachele Ragno sostituisce a tutti gli effetti Rosy nel ruolo della cattiva mentre diventano protagonisti il vice-questore aggiunto Davide Tempofosco e l'analista finanziaria Anna Cantalupo. Calcaterra vede il suo ruolo ridimensionato. Nell'ottava e ultima stagione, assistiamo all'epilogo del capitolo precedente, mentre nessun riferimento viene fatto alla storyline originale ne agli iconici personaggi che hanno dato identità e successo alla serie.

La Regina di Palermo, il riassunto dell'emozionanti vicende di Rosy Abate in Squadra Antimafia

Il cambio di rotta dell'ottava e ultima stagione della serie, con l'uscita di scena di Rosy Abate, lasciava presagire una addio definitivo. Ma nel 2017 Canale 5 sorprende i fan mandando in onda La Regina di Palermo, un sunto romanzato in cinque puntate dell'emozionanti vicende di Rosy Abate all'interno delle varie stagioni di Squadra Antimafia: il ritorno in Sicilia da New York, l'ascesa ai vertici di Cosa Nostra, gli amori tormentati con Ivan Di Meo e Domenico Calcaterra fino alla tragica scomparsa di Leonardino e alla scelta di entrare in convento.

Rosy Abate - La Serie: l'origine e l'epilogo dell'appassionante storia della Regina di Palermo

Giulia Michelini torna su Canale 5 nel novembre 2017 con una serie monografica in due capitoli completamente dedicata al suo personaggio, Rosy Abate. Si tratta dunque dell'epilogo delle intricate e appassionati vicende della Regina di Palermo.

Nella prima stagione dello spin-off, Rosy Abate, finta la propria morte, si trasferisce in Liguria sotto falso nome. Lavora come commessa in un supermercato ed è fidanzata con Francesco, un uomo premuroso che ignora però completamente il suo passato. Purtroppo il passato di Rosy è troppo ingombrante per rimanere sepolto a lungo. Due mafiosi le rivelano una notizia sconvolgente: suo figlio Leonardo è ancora vivo ma per scoprire dove si nasconde deve tornare al servizio del clan. Nella seconda stagione, scontati sei anni in carcere, Rosy riesce finalmente a riabbracciare suo figlio. Ma Leonardo è cambiato: il bambino innocente di un tempo ha lasciato il posto a un ragazzo inquieto e tormentato. La sfida di Rosy è quella di salvarlo dal suo stesso destino criminale!