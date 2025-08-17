Rosamunde Pilcher - Quattro palloncini e un funerale: Oggi pomeriggio su Canale5 dopo Beautiful e Viola come il mare

Anticipazioni TV

Oggi, domenica 17 agosto 2025, verso le 16:25 verrà trasmesso su Canale 5 il film Rosamunde Pilcher - Quattro palloncini e un funerale. La commedia in questione andrà in onda dopo il consueto appuntamento con la soap americana Beautiful e la fiction Viola come il mare, e prima di quello con il serial turco Innocence. Scopriamo insieme qualcosa in più su Rosamunde Pilcher - Quattro palloncini e un funerale, tra cui qualche curiosità e la sua trama.

Rosamunde Pilcher - Quattro palloncini e un funerale: Tutte le Curiosità e la Trama del Film di Canale 5

Questa commedia tedesca è stata diretta nel 2022 da Nina Vukovic. Nel cast ritroviamo tra gli altri: Meriel Hinsching, Moritz Otto, Bernd-Christian Althoff, Janina Hartwig ed Andreas Hoppe. La protagonista di questa storia è una fioraia di nome Gwen, la quale ha un rapporto a dir poco complesso con sua madre, Ellen. In occasione di una consegna nei pressi di un cimitero, Gwen cade in una fossa e perde conoscenza. Quando si risveglia, la giovane si ritrova davanti un uomo molto affascinante: si tratta del dottor Lennard. Tra i due scocca subito la scintilla. D'altra parte, Gwen farà una scoperta che farà sorgere in lei qualche dubbio e la spingerà addirittura a prendere le distanze dal bel medico. Infatti, la moglie di Lennard ha perduto la vita in un incidente stradale soltanto qualche mese prima. Tuttavia, la figlia di quest'ultimo si convincerà che gli farebbe intraprendere una nuova conoscenza, per di più con una persona come Gwen, e non avrà alcuna intenzione di demordere. La ragazzina sarà in grado di abbattere tutti i muri alzati dai due affinché possano finalmente viversi la loro storia d'amore?

