TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | Rosamunde Pilcher - Quattro palloncini e un funerale: Oggi pomeriggio su Canale5 dopo Beautiful e Viola come il mare
Anticipazioni TV

Rosamunde Pilcher - Quattro palloncini e un funerale: Oggi pomeriggio su Canale5 dopo Beautiful e Viola come il mare

Francesca Simone
6

Oggi, domenica 17 agosto 2025, a tenerci compagnia nel pomeriggio di Canale 5 sarà il film Rosamunde Pilcher - Quattro palloncini e un funerale. Ecco di che cosa tratta la pellicola in questione!

Rosamunde Pilcher - Quattro palloncini e un funerale: Oggi pomeriggio su Canale5 dopo Beautiful e Viola come il mare

Oggi, domenica 17 agosto 2025, verso le 16:25 verrà trasmesso su Canale 5 il film Rosamunde Pilcher - Quattro palloncini e un funerale. La commedia in questione andrà in onda dopo il consueto appuntamento con la soap americana Beautiful e la fiction Viola come il mare, e prima di quello con il serial turco Innocence. Scopriamo insieme qualcosa in più su Rosamunde Pilcher - Quattro palloncini e un funerale, tra cui qualche curiosità e la sua trama.

Rosamunde Pilcher - Quattro palloncini e un funerale: Tutte le Curiosità e la Trama del Film di Canale 5

Questa commedia tedesca è stata diretta nel 2022 da Nina Vukovic. Nel cast ritroviamo tra gli altri: Meriel Hinsching, Moritz Otto, Bernd-Christian Althoff, Janina Hartwig ed Andreas Hoppe. La protagonista di questa storia è una fioraia di nome Gwen, la quale ha un rapporto a dir poco complesso con sua madre, Ellen. In occasione di una consegna nei pressi di un cimitero, Gwen cade in una fossa e perde conoscenza. Quando si risveglia, la giovane si ritrova davanti un uomo molto affascinante: si tratta del dottor Lennard. Tra i due scocca subito la scintilla. D'altra parte, Gwen farà una scoperta che farà sorgere in lei qualche dubbio e la spingerà addirittura a prendere le distanze dal bel medico. Infatti, la moglie di Lennard ha perduto la vita in un incidente stradale soltanto qualche mese prima. Tuttavia, la figlia di quest'ultimo si convincerà che gli farebbe intraprendere una nuova conoscenza, per di più con una persona come Gwen, e non avrà alcuna intenzione di demordere. La ragazzina sarà in grado di abbattere tutti i muri alzati dai due affinché possano finalmente viversi la loro storia d'amore?

Rosamunde Pilcher - Quattro palloncini e un funerale ci aspetta domenica 17 agosto 2025 a partire dalle 16:25 su Canale 5.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Francesca Simone
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Soap e Gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Amici 24, Nicolò Filippucci: "Lei è sempre stata la mia ancora di salvezza. Il mio obiettivo era quello di..."
news VIP Amici 24, Nicolò Filippucci: "Lei è sempre stata la mia ancora di salvezza. Il mio obiettivo era quello di..."
Beautiful Anticipazioni Puntata del 18 agosto 2025, replica: Finn sconvolge Steffy, Thomas è un assassino!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata del 18 agosto 2025, replica: Finn sconvolge Steffy, Thomas è un assassino!
Katia Ricciarelli parla di Pippo Baudo: "Perdiamo il numero 1, il nostro è stato vero amore"
news VIP Katia Ricciarelli parla di Pippo Baudo: "Perdiamo il numero 1, il nostro è stato vero amore"
Ballando con le Stelle: Chi è Francesca Fialdini? Età, Carriera, Marito. Tutto sulla Concorrente del Varietà di Rai1
news VIP Ballando con le Stelle: Chi è Francesca Fialdini? Età, Carriera, Marito. Tutto sulla Concorrente del Varietà di Rai1
Pippo Baudo, ecco come cambia la programmazione Rai per omaggiare il conduttore tv
news VIP Pippo Baudo, ecco come cambia la programmazione Rai per omaggiare il conduttore tv
Innocence, Deniz Cakir è Bahar Yuksel nella soap turca di Canale 5: Vita privata, curiosità e carriera
anticipazioni TV Innocence, Deniz Cakir è Bahar Yuksel nella soap turca di Canale 5: Vita privata, curiosità e carriera
Addio a Pippo Baudo, re dei conduttori della tv: il saluto commosso di Mara Venier e di tanti altri colleghi
news VIP Addio a Pippo Baudo, re dei conduttori della tv: il saluto commosso di Mara Venier e di tanti altri colleghi
La Notte Nel Cuore in pausa anche domenica 17 agosto 2025. Ecco quando tornerà su Canale 5 e cosa succederà
anticipazioni TV La Notte Nel Cuore in pausa anche domenica 17 agosto 2025. Ecco quando tornerà su Canale 5 e cosa succederà
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
Tradimento
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV