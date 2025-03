Rocco Schiavone 6, l'anticipazione della quarta puntata della serie con Marco Giallini

Anticipazioni TV

Marco Giallini è sempre il disincantato Rocco Schiavone nella sesta stagione su Rai 2. Ecco l'anticipazione della quarta e ultima puntata. La serie si basa sui romanzi e racconti di Antonio Manzini, e porta la firma alla regia di Simone Spada,

Nella prima serata di mercoledì 12 marzo su Rai 2 alle 21:25 con la quarta puntata di Rocco Schiavone 6 si conclude la nuova stagione dedicata al poliziotto che Marco Giallini ha reso celebre sul piccolo schermo, e che è nato dalla penna del romanziere Antonio Manzini. La sesta stagione è ovviamente anche disponibile nella sua interezza in streaming su Rai Play, per cui avete tempo per recuperare gli episodi precedenti, in vista del (momentaneo) sipario. Queste sono le anticipazioni dell'episodio di oggi. Leggi anche Rocco Schiavone 6, Marco Giallini: "È più disilluso, come tutti", l'incontro col cast

Rocco Schiavone 6: ecco cos'è successo nella terza puntata

Mentre Italo ha deciso di accettare le conseguenze della dipendenza dal gioco d'azzardo, il resto della squadra di Rocco Schiavone ha individuato tre sospetti sulla chat di pedofili, forse legati alla morte del piccolo Mirko Sensini sei anni prima. Non è però semplice ricostruire chi siano, in particolare dopo così tanto tempo. La ricomparsa di una vecchia fiamma disorienta Rocco, il cui rapporto con la giornalista Sandra Buccellatto sembra già in un vicolo cieco. Tutte le sue preoccupazioni vengono però ridimensionate quando sa da Brizio che Furio è partito per il Sud America, allo scopo di vendicarsi personalmente del traditore Sebastiano. Nel frattempo, il "cold case" di omicidio viene risolto, i colpevoli sono trovati, anche se la verità è traumatica e difficilissima da accettare.

Rocco Schiavone 6: le anticipazioni della quarta puntata in onda stasera su Rai 2

Pesa ancora su Rocco Schiavone la risoluzione disturbante dell'ultimo caso, ma Brizio ha per lui notizie peggiori: Furio era partito per l'Argentina per vendicarsi di Sebastiano, ma si sono perse le sue tracce. A questo punto a Rocco e Brizio non rimane che decollare per il Sud America, sperando che non sia accaduto nulla di irreparabile. Privi di contatti in un paese straniero, a corto di indizi, i due avranno inizialmente difficoltà a rintracciare Furio, ma Schiavone è un osso duro e trova il modo di rintracciarlo a Buenos Aires. Quando ritrovano Furio, ricollegando gli ultimi indizi, capiscono che manca davvero poco a ritrovare anche Sebastiano. Dimenticare il passato è importante, ma la tentazione di affrontare faccia a faccia il traditore è forte: davvero Rocco vuole rivedere Sebastiano?

Rocco Schiavone 6, ecco cosa succede nella sesta stagione

Il tradimento dell'ex-amico Sebastiano ancora pesa sull'anima di Rocco Schiavone, non solo per un risentimento personale verso di lui, ma soprattutto perché è stato la causa della traumatica morte di sua moglie Marina. Rocco non sa come porsi davanti all'ispettrice Rispoli e alla sua vecchia squadra a Roma, dove scende per deporre al processo che riguarda proprio Sebastiano. Nel frattempo Schiavone sembra ormai ambientato ad Aosta, dove ha trovato una sua dimensione, anche se lasciarsi alle spalle il passato non è mai semplice. Men che mai lo è per il collega Furio, che parte per il Sud America onde vendicarsi proprio di Sebastiano. Brizio e Schiavone dovranno partire a loro volta per andarlo a recuperare...