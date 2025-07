Ritorno a Las Sabinas, Nacho Novo è Don Emilio: ecco la biografia dell'attore

Anticipazioni TV

Conosciamo meglio l'attore spagnolo Nacho Novo, che impersona Don Emilio nella soap Ritorno a Las Sabinas, in onda su Rai 1.

Su Rai 1 va in onda, al posto de Il Paradiso delle Signore che torna a settembre 2025 con la decima stagione, Ritorno a Las Sabinas. Tra i protagonisti della soap spagnola c’è Don Emilio, il padre di Gracia e Paloma, che è impersonato dall’attore Nacho Novo. Conosciamolo meglio.

Ritorno a Las Sabinas, chi è Nacho Novo?

Nacho Novo, il tuo vero nome è Venancio Manuel Jesús Novo Cid-Fuentes, è nato il 17 settembre 1958, sotto il segno della Vergine, a La Coruna comune della Galizia. La carriera di Nacho è davvero vasta, lui infatti è un volto molto amato in Spagna in televisione ma anche sul grande schermo. Dopo aver completato con successo i suoi studi, Nacho si è lanciato nel mondo del cinema con il suo primo film ovvero El Juego Mas Divertido, pellicola del 1988 diretta da Emilio Martinez Lazaro.

Sempre lui lo dirige nel 1992 in Amo tu cama rica. Nel 1995, l’attore è nel cast de Il fiore del mio segreto, film di Pedro Almodovar. Sono tantissimi i film a cui ha preso parte come Astronauta di Santi Amodeo nel 2003 e La migliore storia di Paulo Coelho nel 2014, diretto da Daniel Augusto. Contemporaneamente al suo impegno sul grande schermo, Nacho si è dedicato anche alla televisione debuttando con dodici episodi de La mujer de tu vida nel 1990, poi nel 200 con Maria, figlia del suo figlio.

Ritorno a Las Sabinas, Nacho Novo è Don Emilio

Tra i grandi successi di Nacho Novo, attore popolare in Spagna con un curriculum davvero invidiabile, ci sono anche La cuoca di Castamar e la serie tv Gli eredi della terra, mentre più recentemente ovvero nel 2024 è stato protagonista di Suenos de libertad. Nacho presta il volto a Don Emilio nella soap spagnola Ritorno a Las Sabinas. Lui è il padre di Gracia e Paloma che, quando vengono a conoscenza del suo precario stato di salute, fanno ritorno al loro paese d’origine lasciando la grande città per stargli vicino.

Emilio è un uomo che ha tanti segreti ancora da condividere con le figlie, per le quali spera il meglio, ma è anche molto felice del loro ritorno a casa essendosi sentito completamente abbandonato per anni. Nella sua vita privata, Nacho è legato all’attrice Veronica Larios, con la quale si mostra raggiante sui red carpet che li vedono protagonisti. L’attore è un grande amante dei viaggi e degli animali, in particolare del suo dolcissimo Labrador, poi appare spesso in televisione come vediamo dalle puntate della versione spagnola di Passaparola che lo hanno visto protagonista.

Ritorno a Las Sabinas va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.