Ritorno a Las Sabinas, Maria Casal è la dark lady Paca: ecco la biografia e le curiosità sulla sua vita privata

Anticipazioni TV

Chi è Maria Casal? Ecco tutto quello che sappiamo sull’attrice che impersona Paca nella soap spagnola Ritorno a Las Sabinas, in onda su Rai 1.

Tra le grandi protagoniste di Ritorno a Las Sabinas, la nuova soap in onda su Rai 1 al posto de Il Paradiso delle Signore in attesa del ritorno con la decima stagione a settembre 2025, c’è Paca. La dark lady è impersonata da Maria Casal, un’attrice di successo molto amata in Spagna. Conosciamola meglio.

Ritorno a Las Sabinas, chi è Maria Casal?

Classe 1960, Maria Casal è nata a Vigo, in Galizia. La sua passione per la recitazione si palesa sin dalla giovane età, tanto che Maria inizia la sua carriera a soli 17 anni dopo aver studiato presso la Scuola di Arti Drammatiche di Madrid. La carriera dell’attrice è costellata da tantisuccessi, e si divide tra grande schermo, serie televisive ma anche una forte passione per il teatro con spettacoli che hanno ricevuto critiche brillanti nel corso degli anni. Nel 2018, Maria diventa popolare in televisione grazie alla serie tv Fariña che racconta l'ascesa e la caduta del traffico di droga galiziano negli anni '80 e ’90, e dove lei interpreta Carmen ovvero un’attivista pronta a smascherare la corruzione nelle istituzioni politiche e di forze dell'ordine della Galizia.

Tra le sue opere teatrali di maggior successo, invece, abbiamo "Las mujeres sabias" e "Mucho ruido y pocas nueces”. La sua recitazione brillante sul palco le ha fatto ottenere diversi riconoscimenti tra cui il premio come Miglior Attrice al Festival Internazionale del Teatro di Valladolid nel 1992. Con la sua grande versatilità, Maria ha ottenuto tantissimi ruoli fino ad arrivare a Ritorno a Las Sabinas.

Ritorno a Las Sabinas, Maria Casal è Paca

Non è un caso che sia stata scelta proprio Maria Casal come attrice per impersonare Paca, ovvero la temibile Francisca Utrera Orensanz, nella soap Ritorno a Las Sabinas. Chi sta seguendo le puntate su Rai 1, infatti, si è reso conto che la dark lady pronta a mettere i bastoni tra le ruote alla famiglia Molina possiede davvero mille sfaccettature, tra egoismo e perfidia, poi momenti di dolcezza in cui abbassa le barriera, e il bisogno di essere amata. Il passato di Paca sarà fondamentale per le trame della soap, così come il suo legame con la famiglia di Gracia e Paloma.

Maria Casal è un’attrice molto amata, anche se la maggior parte del suo lavoro è stato fatto sul palco del teatro, e su Instagram pubblica qualche foto dal set divertendosi sempre a mostrarsi perfettamente sistemata e vestiva alla moda. Maria ama i grandi occhiali da sole, i colori sgargianti e i cappotti invernali griffati, insomma una vera signora dello stile. Sul suo profilo social ci sono tantissime foto con i colleghi della soap spagnola, segno che il suo ruolo è molto distante dal suo essere, però non abbiamo informazioni circa l’ipotetico partner e la sua famiglia, mentre è certo che nutra una forte passione per la danza come dimostrano le sue foto in sala da ballo.

Ritorno a Las Sabinas va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.