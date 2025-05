Ritorno a Las Sabinas e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 21 maggio 2025

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Ritorno a Las Sabinas e Un Posto al Sole - per le Puntate che andranno in onda in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 21 maggio 2025

Scopriamo insieme le trame della puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda su Rai 1 al posto de Il Paradiso delle Signore, alle ore 16.00 il 21 maggio 2025. Nella fascia serale ci sarà invece un nuovo episodio di Un Posto al Sole, la soap partenopea trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3 e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi.

Ritorno a Las Sabinas: ecco cosa succederà nella puntata in onda oggi 21 maggio 2025

Nella Puntata di Ritorno a Las Sabinas di oggi - 21 maggio 2025 - Miguel darà una mano a Gracia per svuotare il capanno di Emilio ma durante la giornata capirà che il suo vecchio amore non è stata del tutto sincera con lui. Il Larrea Mellado capirà che la Molina non gli ha confessato tutta la verità sul suo matrimonio, ormai fallito con Antón. Intanto Lucas vorrà tornare a Madrid, stanco di stare lontano dalla sua città mentre Paloma si riavvicinerà alla sua amica Esther, infastidita dal ritorno di Gracia. Intanto Paca continuerà ad assistere Paloma con il progetto di irrigazione della terra ma nasconderà i suoi piani diabolici... Qui la trama completa di Ritorno a Las Sabinas

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali di Ritorno a Las Sabinas dal 19 al 23 maggio 2025.

Un Posto al Sole: Anticipazioni della puntata della Soap di oggi 21 maggio 2025

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 21 maggio 2025 - Elena rischierà di mettersi nei guai sino al collo. La Giordano sarà molto lusingata dalla corte di Gennaro. La figlia di Marina non ascolterà i consigli che i suoi cari le daranno e continuerà a essere molto felice del corteggiamento dell’imprenditore. Giulia non riuscirà a calmarsi e a capacitarsi che Luca abbia preso una decisione senza nemmeno consultarla mentre tra Damiano e Grillo la tensione crescerà ancora di più. Renda penserà a un modo per andare avanti con la sua vita e per liberarsi del giogo del suo superiore... Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 19 al 23 maggio 2025.