Ritorno a Las Sabinas e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 2 giugno 2025

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle Soap Rai - Ritorno a Las Sabinas e Un Posto al Sole - per le Puntate che andranno in onda in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 2 giugno 2025

Vediamo insieme le trame della puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda su Rai 1 al posto de Il Paradiso delle Signore, alle ore 16.00 il 2 giugno 2025. Nella fascia serale ci sarà invece un nuovo episodio di Un Posto al Sole, la soap partenopea trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3 e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi.

Ritorno a Las Sabinas: Anticipazioni della puntata del 2 giugno 2025

Nella Puntata di Ritorno a Las Sabinas di oggi - 2 giugno 2025 - Manuela sarà sempre più convinta che la morte di Oscar non sia un caso e che sia un omicidio. La ragazza continuerà le sue indagini e tenterà di capire cosa possa essere successo al suo povero amico. Intanto Esther, di ritorno da una conferenza, sembrerà avere le idee chiare sul suo matrimonio mentre Gracia e Paloma assumeranno Wilson per dare una mano al loro padre, nonostante Don Emilio sia contrario. Luca e Julia conosceranno Lucia, la figlia di Miguel mentre Donna Paca deciderà di intervenire personalmente, e con il pugno duro, nella relazione tra Gracia e Miguel. Qui la trama completa della puntata di Ritorno a Las Sabinas

Un Posto al Sole: ecco cosa succederà nell'episodio della Soap di oggi 2 giugno 2025

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 2 giugno 2025 - Luca sarà colto da un altro dei suoi malori e questo preoccuperà Gianluca, che deciderà molto presto di intervenire in suo soccorso ma in un modo che non gli piacerà per nulla. Intanto Raffaele e Ornella cercheranno di sostenere Giulia, sofferente per quello che è successo. Rosa comincerà ad aprirsi all’amore di Pino, che con pazienza è riuscito a farsi strada nel suo cuore e ora potrebbe realizzare il suo desiderio di partire con lei in Turchia. Marina sarà sempre più in ansia per Elena, corteggiata spudoratamente da Gennaro, che sta scatenando la gelosia di Antonietta. Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole.

