Ritorno a Las Sabinas e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 16 giugno 2025

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Ritorno a Las Sabinas e Un Posto al Sole - per le Puntate che andranno in onda in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 16 giugno 2025

Vediamo insieme le trame della puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda su Rai 1 al posto de Il Paradiso delle Signore, alle ore 16.00 il 16 giugno 2025. Nella fascia serale ci sarà invece un nuovo episodio di Un Posto al Sole, la soap partenopea trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3 e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi.

Ritorno a Las Sabinas: scopriamo le Anticipazioni della puntata del 16 giugno 2025

Nella Puntata di Ritorno a Las Sabinas di oggi - 16 giugno 2025 - Paca e Tomás saranno pronti a mettere in atto la seconda fase del loro piano minerario. La Utrera penserà costantemente a Paloma, così tanto somigliante alla madre da averle fatto scattare tanti pensieri per la testa. Intanto Miguel ed Esther, ora marito e moglie, saranno in partenza per New York per la loro luna di miele. Gracia riceverà la chiamata di un creditore di suo marito Anton e per la donna sarà uno shock mentre Lucas sarà infastidito da Nico, il fidanzato di Lucia. Qui la trama completa della puntata di Ritorno a Las Sabinas

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali di Ritorno a Las Sabinas dal 16 al 20 giugno 2025.

Un Posto al Sole: Ecco la Trama della puntata della Soap in onda oggi 16 giugno 2025

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 16 giugno 2025 - Rossella accoglierà in ospedale una donna misteriosa in stato confusionale. La presenza di questa persona – la cui identità è ancora avvolta dal mistero – manderà in crisi la dottoressa, che sarà costretta a chiedere aiuto a Nunzio. Intanto la crisi dei Cantieri diventerà sempre più preoccupante e renderà ancora più difficile il rapporto tra Gennaro, Marina e Roberto. Rosa riceverà un bel regalo insieme alla promozione. Per la Picariello sarà un momento di grande soddisfazione personale. Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 16 al 20 giugno 2025.