Ritorno a Las Sabinas e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 11 giugno 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Ritorno a Las Sabinas e Un Posto al Sole - per le Puntate che andranno in onda in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 11 giugno 2025

Vediamo insieme le trame della puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda su Rai 1 al posto de Il Paradiso delle Signore, alle ore 16.00 il 11 giugno 2025. Nella fascia serale ci sarà invece un nuovo episodio di Un Posto al Sole, la soap partenopea trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3 e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi.

Ritorno a Las Sabinas: Ecco cosa rivelano le Anticipazioni della puntata dell'11 giugno 2025

Nella Puntata di Ritorno a Las Sabinas di oggi - 11 giugno 2025 - Miguel vorrà di nuovo dei chiarimenti da Gracia e visto che lei non vorrà rispondergli anche perché il ragazzo si presenterà ubriaco da lei, deciderà di vendicarsi. Il Larrea non rispetterà l’accordo che le Molina hanno stretto con Paca e costringerà Gracia a rivolgersi direttamente all’Utrera per risolvere le cose. Intanto Manuela chiederà a Daniel di darle una mano per capire se Núñez centri davvero qualcosa nella morte di Oscar. Ma vediamo nel dettaglio cosa accadrà nell’episodio della Soap. Qui la trama completa della puntata di Ritorno a Las Sabinas

Un Posto al Sole: scopriamo la Trama della puntata della Soap in onda oggi 11 giugno 2025

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 11 giugno 2025 - avremo la conferma dell’amore e della determinazione di Giulia. Luca le racconterà delle sue intenzioni e lei gli farà capire di non avere alcuna intenzione di lasciarlo andare; non si arrenderà e riuscirà a fargli cambiare idea. Marina, Roberto e Gennaro dovranno gestire le difficili trattative sindacali, scaturite delle crisi ai Cantieri e questo provocherà delle forti tensioni tra loro. Gagliotti sarà ulteriormente innervosito dal NO di Elena, che sarà sì lusingata dalla sua corte ma non si lascerà sedurre. L’imprenditore sfogherà la sua rabbia su Antonietta ma stavolta qualcuno lo vedrà. Intanto Micaela, Gabriela e Samuel continueranno la loro convivenza, che metterà il Piccirillo in grande confusione. Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole.

