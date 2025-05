Ritorno a Las Sabinas, Celia Freijeiro è Gracia Molina Montalbo: tutte le curiosità sull’attrice

Anticipazioni TV

Su Rai 1 è arrivata la nuova soap Ritorno a Las Sabinas, al posto de Il Paradiso delle Signore. Conosciamo meglio Celia Freijeiro, l’attrice che presta il volto a Gracia Molina Montalbo.

Ritorno a Las Sabinas, Celia Freijeiro è Gracia

Su Rai 1 ha fatto il suo debutto Ritorno a Las Sabinas, una soap spagnola che ci porta nella famiglia Molina Montalbo tra intrighi, bugie e vecchi amori pronti a tornare a galla. Tra le protagoniste principali c’è Gracia Molina Montalbo alla quale presta il volto l’attrice Celia Freijeiro, conosciamola meglio. Classe 1983, nata sotto il segno dell’Acquario a Vigo i Galizia, Celia è nata in una famiglia di artisti come suo padre che è un noto pittore galiziano. Dopo essersi laureata alla De Witt High School negli Stati Uniti, l’attrice si è trasferita a Madrid dove ha iniziato la sua carriera, prendendo parte a diverse opere teatrali che le hanno portato fama ma anche nomination e diversi prestigiosi premi. A soli 25 anni, nel 2007, fonda la sua casa di produzione cinematografica Pocapena Producciones e nello stesso anno ottiene il ruolo di Nines nella web series "Chica busca Chica”.

Dal 2005, Celia inizia a recitare sempre più attivamente sul piccolo schermo, ottenendo diversi ruoli in serie tv molto apprezzate in Spagna come “El comisario”, “Hospital Central” ma anche film che hanno fatto furore sul grande schermo come “Los aires dificiles” e “Todo es silencio”, fino al 2022 quando ha preso parte al film “Un amore di mamma” e l’anno successivo è stata nel cast di “Mari(dos)”. Insomma, una carriera molto piena di successi e di produzioni, dal momento che il grande talento di Celia non è passato inosservato, portandola anche nel mondo delle soap.

Ritorno a Las Sabinas: Celia e il mondo delle soap

Oltre ad essere un’attrice talentosa che ha preso parte a diverse produzioni televisive e cinematografiche, facendo nascere anche una propria casa di produzione a soli 25 anni, Celia Freijeiro è anche una grande protagonista delle soap spagnole. Dal 2012 al 2017, infatti, l’attrice ha prestato il volto ad Adela Silva de Rivera nella soap Sei Sorelle, mentre tra il 2019 e il 2021 è stata Cristina nella soap “Vita Pefecta”. Nel 2024, invece, Celia approda nel cast di Ritorno a Las Sabinas dove impersona Gracia Molina Montalbo che torna nella tenuta di famiglia, lontano dalla città, dopo aver scoperto i tradimenti del marito e aver compreso che il suo matrimonio è sull’orlo della fine, ritrovano il suo grande amore di gioventù Miguel.

Il talento di Celia è talmente grande da averla portato anche a concorrere come migliore attrice protagonista ai prestigiosi Premi Goya nel 2013, per il ruolo di Leda nella pellicola “Todo es silencio” diretta da José Luis Cuerda. Con circa 60mila followers su Instagram, Celia è molto attiva sui social dove ama pubblicare foto dei suoi numerosi viaggi, ma anche scatti dal set con i protagonisti delle produzioni che più ama. Non mancano scatti con amici e famiglia, e foto della sua infanzia, mentre mancano foto romantiche con il suo fidanzato. L’attrice è molto gelosa della sua vita privata, quindi non sappiamo se ci sia un uomo speciale nella sua vita al momento.

