Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni dal 6 al 9 maggio 2025: Gracia e Miguel ancora innamorati?

Scopriamo insieme le Anticipazioni della nuova soap di Rai 1, Ritorno a Las Sabinas. Ecco cosa rivelano le trame delle puntate in onda dal 6 al 9 maggio 2025.

Arriva su Rai 1, al posto de Il Paradiso delle Signore che si prende una pausa in attesa della decima stagione la cui messa in onda è prevista a settembre, la soap Ritorno a Las Sabinas. Scopriamo insieme le Anticipazioni delle puntate in onda dal 6 al 9 maggio 2025, ecco le trame.

Ritorno a Las Sabinas dal 6 al 9 maggio 2025: Video Riassunto

Scopriamo insieme le anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas, la nuova Soap in onda su Rai1 al posto de Il Paradiso delle Signore. Vediamo cosa succederà nelle puntate in onda dal 6 al 9 maggio 2025 guardando prima il video riassunto e poi leggendo le trame complete episodio dopo episodio.

Anticipazioni: Anticipazioni Settimanali, puntate dal 6 al 9 maggio 2025

Anticipazioni Ritorno a Las Sabinas: le trame in onda su Rai 1 da martedì 6 maggio 2025 a venerdì 9 maggio 2025

Martedì 6 maggio 2025

Preoccupate per le gravi condizioni di salute del padre, Don Emilio, che necessità di cure, Gracia e Paloma Molina tornano dopo anni a Las Sabinas. Qui, Gracia incontra Miguel, il primo amore mai dimenticato, ma scopre che lui è ora fidanzato con Esther ovvero la figlia della ricca proprietaria Donna Paca Utrera.

Mercoledì 7 maggio 2025

L’incontro tra Gracia e Miguel riaccende vecchi ricordi del loro amore e riaffiorano i forti sentimenti del passato. Gracia, tuttavia, è anche molto preoccupata che il marito Anton, rimasto a Madrid, possa mettere la sua famiglia in pericolo con i suoi affari. Nel frattempo, seppure in disaccordo con Emilio, Paca fa un’offerta alle due sorelle.

Giovedì 8 maggio 2025

Tornata a Las Sabinas, Paloma torna a frequentare la sua vecchia amica Esther. Gracia e Miguel, invece, svuotano insieme il capanno di Emilio e così lui scopre che lei non gli ha detto tutta la verità sul suo matrimonio. Mentre Lucas intende tornare a Madrid, Paca assiste Paloma con l’irrigazione della terra: la donna ha secondi fini ma tiene tutto segreto.

Venerdì 9 maggio 2025

Gelosa della vicinanza tra Miguel e Gracia, Esther decide di informare le sorelle sulle condizioni di Emilio. Nel frattempo, Tano propone a Gracia un progetto legato al Municipio e Miguel cerca di farsi perdonare da Esther impegnandosi completamente nei preparativi per il loro matrimonio.

Ritorno a Las Sabinas va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.