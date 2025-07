Ritorno a Las Sabias, Roger Padilla è Lucas: Carriera, Biografia e curiosità sull’attore della soap di Rai 1

Anticipazioni TV

Conosciamo meglio Roger Padilla, il giovane attore che interpreta Lucas Rivera Molina nella soap di Rai 1, Ritorno a Las Sabinas.

Su Rai 1 va in onda Ritorno a Las Sabinas, appassionate soap spagnola incentrata sulle vicende delle sorelle Gracia e Paloma Molina Tra i protagonisti della soap c’è anche Lucas Rivera Molina, nipote di Don Emilio e figlio di Gracia, ma chi è l’attore che lo interpreta? Conosciamo meglio Roger Padilla.

Ritorno a Las Sabinas, Roger Padilla è Lucas

Classe 2004, nato il 10 gennaio a Santa Coloma de Gramanet, in Catalogna, Roger Padilla ha intrapreso sin da piccolissimo gli studi di recitazione, frequentando varie scuole a Barcellona. Avendo compreso che la sua passione per la recitazione sarebbe stata qualcosa da trasformare in un lavoro per tutta la vita, Roger non si è lasciato intimidire dal grande impegno e quindi ha messo tutto sé stesso per costruirsi una preparazione degna di nota, che lo rendesse perfetto sul palco e davanti le telecamere.

Dopo essere apparso in varie pubblicità, Roger ottiene il suo primo vero impegno sul set nel 2013, recitando in Un cuneo de vadidad di Silvia Quer, in una su Television Espagnola. Questo ruolo ha fatto sì che Padilla raggiungesse il favore di molti telespettatori, e così la sua carriera è iniziata nel modo migliore, tra critiche positive ed elogi. Un anno dopo, dunque nel 2014, il giovane attore spagnolo ottiene una parte in Bajo Sospecha, diretto sempre da Silvia Quer, la serie tv che lo ha fatto conoscere definitivamente al grande pubblico.

Roger Padilla è Lucas ne Ritorno a Las Sabinas

Dopo aver ottenuto un discreto successo televisivo grazie a Bajo Sospecha, iniziando ad essere conosciuto anche dal grande pubblico, Roger Padilla partecipa a varie serie televisive di Tv3 come ad esempio La Riera o Cites. Poi è nella seria Amar es para siempre di Antenna 3, che fu un grande successo sul piccolo schermo. Nel 2021, invece, Roger partecipa alla nuova serie tv basta sulla vita di Bob Pop dal titolo Maricon Perdido. Forte delle critiche positive ricevute, Padilla fa il provino per Ritorno a Las Sabinas, soap spagnola in onda sulla piattaforma streaming Disney + e da pochi mesi su Rai 1 al posto de Il Paradiso delle Signore.

Qui, il giovane attore interpreta Lucas Rivera Molina, figlio di Gracia e nipote di Don Emilio, che fa ritorno con la madre nella sua cittadina natale, lasciando la grande città e un padre poco presente e onesto. Su Instagram, Roger condivide molto i suoi lavori sul set, e infatti scopriamo che attualmente sta lavorando per una nuova serie tv Amazon Prime Video, poi le foto dei suoi numerosi viaggi. Nessuna fidanzata all’orizzonte, al momento, ma l’attore è giovanissime ed è plausibile pensare che preferisca concentrarsi sulla carriera.

Ritorno a Las Sabinas va in onda dal lunedì al venerdì dalle 8.45 su Rai2 con un doppio episodio.