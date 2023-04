Resta con me: Stasera su Rai 1 l'Ultima Puntata della serie con Francesco Arca

Anticipazioni TV

Stasera ultimo appuntamento su Rai 1 con la serie Resta con me, con Francesco Arca nei panni di un profiler. Ecco le Anticipazioni di cosa succederà nell'ultima puntata in onda oggi.

Ultimo appuntamento con Resta con Me, la serie con Francesco Arca e Laura Adriani, in onda stasera - lunedì 3 aprile 2023 - alle ore 21.30 su Rai1. Scopriamo insieme le Anticipazioni di cosa succederà nei due episodi in onda oggi:

Resta con me: dove eravamo rimasti?

Nella penultima puntata di Resta con Me, la Polizia e Alessandro hanno avuto la conferma che Gennaro è stato al casolare. Lo Scudieri ha deciso di far visita a Tarek in ospedale ma tra i due ci sono state scintille. Il criminale ha infatti accusato il poliziotto di essere lui, l'unico responsabile della morte dell'amico. Paola, dopo aver accolto sua sorella a casa, ha cominciato ad avere pure lei, come Alessandro, dei dubbi sulla redenzione di Cristiana. E in effetti la donna non ha mai smesso di drogarsi, costringendo Alessandro ad affrontarla duramente. Diego, disperato di non vedere più sua madre e perché Tarek è stato rilasciato, ha sparato allo spacciatore mentre Paola, ormai decisa a dire la verità, ha confessato al marito di non poter più avere figli.

Resta con me: Anticipazioni dell'Ultima Puntata

Diego ha mancato Tarek e Alessandro si affretta a far sparire tutte le prove che il piccolo abbia sparato al criminale. Purtroppo però qualcuno assiste alla scena, ha ripreso tutto e ha deciso di postarlo sui social. Lo Scudieri e Paola perdono così la custodia del bambino e la possibilità di adottarlo. Intanto la banda mette a segno l'ennesimo colpo e svaligia il caveau del tribunale. Alessandro, durante le indagini, capisce che in Questura deve esserci una talpa.

Resta con Me va in onda stasera, alle ore 21.30 su Rai1.