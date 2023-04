Resta con me: Stasera su Rai 1 la Settima e Penultima Puntata della serie con Francesco Arca

Anticipazioni TV

Questa sera nuovo appuntamento su Rai 1 con la serie Resta con me, con Francesco Arca nei panni di un profiler. Ecco le Anticipazioni di cosa succederà nella settima e penultima puntata in onda oggi.

Questa sera - 2 aprile 2023 - va in onda su Rai1, alle ore 21.30, la Settima e Penultima Puntata di Resta con Me, la serie con Francesco Arca e Laura Adriani. Scopriamo insieme le Anticipazioni di cosa succederà nei due episodi in onda oggi:

Resta con me: dove eravamo rimasti?

Nella sesta puntata di Resta con Me, per Alessandro e Paola non è stato facile mettere da parte la loro lite e occuparsi di Cristiana, la mamma di Diego, tornata per riprendersi il suo bambino. La Montella ha dovuto vincere le resistenze del marito affinché lasciasse che la donna dimostrasse a entrambi di essere cambiata, di essersi disintossicata e di non aver più problemi di soldi. Intanto Nunzia, scoperto che Ilaria sta indagando per conto suo su Stefano, ha ripreso la ragazza. Il vicequestore ha poi informato lo Scudieri che Ausiello era certamente uno della banda. Intanto Ilaria, delusa, si è consolata tra le braccia di Marco, con cui è parso essersi un riavvicinamento.

La Polizia ha collegato Stefano ad Ausiello ma prima che potesse arrivare alla soluzione di questo intricato puzzle, la banda è riuscita a depistare tutti. Alessandro e la sua squadra, alla fine della puntata, sono riusciti però a far luce su un grande mistero. Gennaro non è stato di sicuro ucciso al porto, dove è stato trovato il suo corpo, ma in un casolare poco lontano dalla città.

Resta con me: Anticipazioni della Settima e Penultima Puntata

Nella settima puntata di Resta con Me, la Polizia trova il fuoristrada utilizzato dalla banda per investire Ausiello. All'interno del veicolo, la scientifica rinviene un ugello di una bombola da sub e Alessandro si convince che il prossimo colpo del clan, avrà a che fare con il mare. Nessuno però, neppure il ladro Nino Capuano, esperto in colpi attraverso sotterranei – vuole aiutare lo Scudieri a trovare una possibile pista.

Cristiana intanto non ha perso il vizio e ha ripreso a drogarsi, allontanandosi da Diego. Alessandro decide di intervenire e dopo aver trovato la donna, le fa promettere che mai più si avvicinerà al bambino, fino a che non si sarà del tutto disintossicata. Purtroppo per loro però, Diego – desideroso di sapere che fine abbia fatto la mamma – si mette sulle sue tracce, imbattendosi in Tarek. Il ragazzino, sconvolto dal vederlo fuori di prigione, lo affronta con una pistola in mano.

Resta con Me va in onda stasera, alle ore 21.30 su Rai1.