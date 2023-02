Anticipazioni TV

Resta con me: la nostra intervista alla protagonista femminile Laura Adriani

di Carola Proto 26 febbraio 2023 8

Nella serie Rai in otto puntate Resta con me, Laura Adriani è Paola, la moglie del poliziotto con il volto di Francesco Arca. Abbiamo avuto il piacere di intervistare l'attrice, bella in nero di un'assolata giornata invernale.