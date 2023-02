Resta con me: la nostra intervista a Francesco Arca, protagonista della serie che debutta Questa Sera su Rai 1

Anticipazioni TV

Inizia proprio Stasera, in Prima Serata su Rai 1, Resta con me, che ci terrà compagnia per otto settimane. Ambientata a Napoli, vede protagonisti Francesco Arca e Laura Adriani ed è molto di più di una semplice storia poliziesca, visto che abbraccia diversi generi. Di questo e di altro abbiamo parlato con Francesco Arca, che abbiamo intervistato.

Comincia oggi, in Prima Serata su Rai 1, una nuova serie tv in 8 puntate con protagonista Francesco Arca. Diretta da Monica Vullo, si intitola Resta con me e mescola il poliziesco al melò, o meglio alle storie di grandi sentimenti, in particolare l'amore.

Nata da un'idea di Maurizio De Giovanni, Resta con me si apre con il Vicequestore della Squadra Mobile di Napoli Alessandro Scudieri che per orgoglio commette un errore madornale, causando una tragedia familiare che lo allontana da sua moglie Paola (Laura Adriani), giudice del Tribunale dei minori. Alla ricerca di un risarcimento, l'uomo si unisce a un'unità d'Intervento che lavora di notte e si dedica anima e corpo alla cattura di una pericolosissima banda criminale.

È stato proprio Francesco Arca a interpretare Alessandro, che per l’attore è un personaggio importante perché lo fa debuttare come interprete principale di una fiction. Con piacere lo abbiamo incontrato nel giorno della presentazione di Resta con me alla stampa. Lo abbiamo intervistato presso la sede della Rai di Viale Mazzini, a Roma, non prima di avergli fatto i complimenti per l'elegante completo gessato che indossava.

