RAI, Palinsesto autunno-inverno 2023/2024: tutta la programmazione delle fiction e dei film in onda su Rai1, Rai2 e Rai3

Presentata oggi, 7 luglio, la nuova offerta di Film, Fiction e Serie Tv in arrivo sulle reti Rai per la prossima stagione 2023/2024. Scopriamo insieme tutta la programmazione in onda su Rai1, Rai2 e Rai3.

Si presenta ricca e variegata l'offerta di fiction e film per le tre reti generaliste nella stagione televisiva 2023/2024. Attesi ritorni, novità e numerose prime visioni ci aspettano nei prossimi mesi. Scopriamoli insieme!

Fiction e Serie Tv: ecco tutte le novità e i ritorni delle reti Rai

Tra novità e ritorni, sono in programmazione nella prossima stagione i sequel di fiction dai grandi numeri: Doc - Nelle tue mani 3 , per la regia di Jan maria Michelini, Nicola Abbatangelo e Matteo Oleotto, con Luca Argentero, in onda a partire da gennaio 2024; Don Matteo 14 con Raoul Bova che rivedremo a marzo 2024, Bianca 2 con Maria Chiara Giannetta in onda su Rai1 dal 5 ottobre 2023, Imma Tataranni -Sostituto Procuratore con Vanessa Scalera e Alessio Lapice in onda su Rai1 a partire dal 25 settembre; tornerà anche la quarta stagione de I Bastardi di Pizzofalcon con Alessandro Gassman a partire da lunedì 23 ottobre; Un Professore 2 in onda su Rai1 dal 16 novembre; Cuori 2 con Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati in onda su Rai1 da domenica 24 settembre; Màkari 3 con Claudio Gioè in arrivo nella primavera del 2024. Confermata anche la seconda stagione di Studio Battaglia, il legal-drama con Lunetta Savino, Barbara Bobulova e Miriam Dalmazio in arrivo su Rai1 nei primi mesi del 2024. Sempre nello stesso periodo è confermata la quarta stagione di Mare Fuori, per la regia di Ivan Silvestrini, con Carmine Recano e Massimiliano Caiazzo, diventata un vero fenomeno di culto.

Tra le novità di questa stagione la serie crime Brennero, in onda nei primi mesi del 2024, con una coppia investigativa italo/tedesca formata da Elena Radonicich e Matteo Martari. Il metodo Fenoglio, scritto da Gianfranco Carofiglio e tratta dai suoi romanzi con Alessio Boni, in onda su Rai1 a partire da novembre. Arriverà su Rai2 a partire dal mese di novembre Circeo, con Greta Scarano e Ambrosia Caldarelli, miniserie che ricostruisce il processo agli aguzzini del delitto del Circeo del 1975. Altra serie crime, che racconterà uno dei casi di cronaca più efferati degli ultimi anni è Per Elisa- il caso Claps con Gianmarco Saurino e Giacomo Giorgio, in onda su Rai1 dal 24 ottobre. Tra le coproduzioni internazionali Corpo libero, dal romanzo di Ilaria Bernardini, un thirller ambientato nel mondo della ginnastica artistica; The Reunion in onda su Rai2 dal 13 settembre, thriller tratto dal romanzo La jeune fille et la nuit di Guillaume Musso.

Atteso ritorno quello di Sabrina Ferilli, protagonista di Gloria, miniserie prevista per i primi mesi del 2024 e che racconterà la storia di una delle grandi dive del cinema italiano, Gloria Grandi. Spazio al racconto di grandi eventi del passato con alcune delle fiction più attese: La lunga notte - la caduta del duce con Alesiso Boni, Aurora Rufino, Lucrezia Guidone, che racconterò la notte del 24 luglio del 1943, la notte più lunga d'Italia e che metterà al centro la vicenda del Duce e della sua famiglia. La Storia tratta dall'omonimo romanzo di Elsa Morante e con protagonista Jasmine Trinca, la miniserie in 4 serate racconterà la storia di Ida Ramundo, maestra elementare rimasta vedova con il figlio adolescente, Nino, e delle vicissitudini della sua vita durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale.

Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: confermato il ritorno delle Soap Rai

Si conferma il consueto appuntamento con i daily drama Rai: dall'11 settembre su Rai2 arriveranno i nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, andato in pausa per la stagione estiva. La nuova minaccia che incombe sui personaggi è rappresentata da un altro magazzino, La Galleria Milano Moda, aperta da Umbero Guernieri e Tancredi alla fine della precedente stagione e che legherà il destino di Vittorio a Matilde Frigerio e a suo marito Tandredi. Riuscirà Vittorio a salvare Il Paradiso e a non perdere la donna amata? La Soap ci aspetta in autunno con il consueto appuntamento settimanale, per riportarci in un passato meraviglioso, tra sfide emozionanti e molto altro. Proseguirà anche Un Posto al Sole, punto di riferimento del palinsesto quotidiano, che intratterrà il pubblico di Rai3 con gli amati personaggi di Palazzo Palladini, preparandoci a una nuova stagione ricca di colpi di scena, novità e storie tutte da scoprire.

Film stagione 2023/2024 in onda su Rai1, Rai2 e Rai3

Si arricchisce anche l'offerta dei film della nuova stagione televisiva: il 17 settembre andrà in onda La stoccata vincente, con Alessio Vassallo e Flavio Insinna, che racconterà la vicenda uman e sportiva dello schermidore, campione del mondo, Paolo Pizzo. In arrivo anche Margherita delle stelle con Cristiana Capotondi, per raccontare l'anticonformismo e la libertà di Margherita Hack. A marzo 2024 arriverà anche su Rai1 Folle d'amore, la parabola della poetessa Alda Merini interpretata da Laura Morante. Continua anche la trasposizione televisiva del repertorio teatrale di Eduardo De Filippo: dopo Filumena Marturano, arriva Napoli Millionaria con Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera e Non ti pago con Sergio Castellitto, entrambi previsti durante le festività natalizie. L'anno nuovo inizierà con La Luce nella Masseria, tv movie con Domenico Diele e Aurora Rufino in onda su Rai1: un omaggio all'arrivo della televisione, negli anni '60, nella casa di una famiglia del Sud Italia, i Rondinone, proprietari di una masseria poco distante da Matera.