Mare Fuori 4: ecco cosa sappiamo della prossima stagione della serie!

In un'intervista con Vanity Fair, la sceneggiatrice Cristiana Farina, ideatrice di Mare Fuori, arrivato ormai a un grande successo con la terza stagione, spiega quali siano le qualità della serie. E ci dà l'idea di cosa aspettarci nel futuro, specialmente da Rosa e Carmine.

La terza stagione di Mare fuori si è ormai conclusa, in un trionfo di apprezzamento da parte degli spettarori, specialmente quelli appartenenti alla generazione Z, che l'hanno scoperta in streaming su Rai Play. "È esplosa quando è arrivata sulle piattaforme, questo ci insegna come sia cambiato il modo in cui i ragazzi concepiscono l'intrattenimento", ha spiegato a Vanity Fair la creatrice della serie, Cristiana Farina.

Era dal 1996 che Cristiana Farina sperava di creare una serie come Mare fuori, della quale è showrunner insieme a Maurizio Careddu. Per lei, spiega a Vanity Fair, la ragione dello straordinario successo presso i più giovani è nel messaggio di fondo: l'idea che il fallimento esista ma esista anche la speranza di rialzarsi. "Tu non sei solo questo, non sei la parte che ha fallito". Per Cristiana c'è una grossa differenza con Gomorra, perché i ragazzi protagonisti di Mare fuori non sono ancora arrivati al punto di non ritorno. Sono poi personaggi nati da esperienze reali di Cristiana, che aveva lavorato davvero al Nisida, l'istituto penale per minorenni di Napoli. Ciro per esempio, spiega, è ispirato a un ragazzino "molto intelligente", che era dentro per essersi preso la responsabilità di un delitto che non aveva in realtà mai commesso. Non bisogna mai smettere di sperare nel recupero, anche se sono poche le realtà fuori dal carcere che vogliono dare ai ragazzi queste possibilità. Ma cosa ci si può aspettare dalla quarta stagione? Cristiana si fa scappare che Carmine e Rosa sono la sua coppia preferita, ride quando la giornalista suggerisce la presunta morte di Rosa al termine della terza stagione, poi dice:

Il loro è un amore eroico perché sfida il mondo. Lui ha già fatto la sua scelta e nella quarta stagione capiremo perché. Lei si dibatte. [Ha scelto l'amore o la famiglia? Ha preso una scelta?] Ci saranno tanti movimenti. Non è una scelta definitiva.