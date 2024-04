Rai Fiction, anticipazioni: Don Matteo, Lobosco, Tataranni, Mina Settembre, Montalbano... chi vedremo nei prossimi mesi?

Anticipazioni TV

In una intervista, la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati ha svelato alcune decisioni prese sulle serie che vedremo in autunno e nel 2025.

Lavori in corso a Rai Fiction. Le serie che amiamo vedere sui canali Rai comodamenti seduti sul nostro divano, che ci intrattengono solitamente una volta alla settimana con due episodi per ogni serata. Che siano girate nel Lazio o in Alto Adige, in Umbria o in Sicilia, le storie che seguiamo con passione richiedono lunghe pianificazioni a tavolino, scrittura, preparazione, riprese e montaggio prima del lancio per la diffusione e dunque la messa in onda. Questo mondo produttivo funziona bene anche perché la direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati, è una grandissima appassionata di serie.

Anticipazioni: e serie che vedremo su Rai Fiction

In una intervista con Tv Sorrisi e Canzoni, Maria Pia Ammirati ha svelato alcuni piani sulle future produzioni Rai che si tradurranno o meno in nuove serie o nuove stagioni delle fiction con gli attori che apprezziamo di più. A proposito del Commissario Montalbano, per esempio, la direttrice ha detto che c'è un dialogo in corso con il produttore per pensare di realizzare un ultimo capitolo. Ammirati poi cita i possibili destini de Le indagini di Lolita Lobosco, Studio Battaglia e I Bastardi di Pizzofalcone.

Per quanto riguarda Lolita, è una serie di grande successo. Il personaggio di Luisa Ranieri è riuscitissimo. Vediamo... E stiamo facendo delle valutazioni anche su una terza stagione di Studio Battaglia. È una bellissima storia, un racconto femminile e familiare corale, a me piace molto e ne sono soddisfatta. Per quanto riguarda I bastardi di Pizzofalcone, invece, quest’anno non saranno messi in produzione.

E dunque che cosa vedranno in autunno gli affezionati spettatori della Rai?

La seconda stagione del giallo Black out - Vite sospese con Alessandro Preziosi. I nuovi episodi di Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso con Massimiliano Gallo. Il suo è un personaggio imperfetto, il vinto che si trasforma, e per questo mi piace ancora di più. Poi vedremo Don Matteo con Raoul Bova e le nuove indagini di Teresa Battaglia, la detective interpretata da Elena Sofia Ricci, tratte dal libro di Ilaria Tuti “Ninfa dormiente”. E arriverà anche la quarta e ultima stagione di L’amica geniale. Per il 2025, invece, posso già anticiparvi i sequel di Un professore, Cuori, Mina Settembre e Il commissario Ricciardi.

Per quanto riguarda invece le produzioni attualmente in fase di riprese che saranno pronte nei primi mesi del 2025, Ammirati spiega che in corso ci sono le nuove stagioni di Rocco Schiavone e Un passo dal cielo. A giugno partirà il set di Mare fuori 5 e a fine agosto in Sicilia quello di Màkari 4. In autunno, poi, a Matera aprirà il set di Imma Tataranni Sostituto procuratore 4.