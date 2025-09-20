TGCom24
Pino È – Il Viaggio Del Musicante, stasera su Rai 1, l'evento condotto da Carlo Conti e Fiorella Mannoia

Anita Nurzia

Oggi, sabato 20 settembre 2025, in prima serata su Rai 1, andrà in onda "Pino È – Il Viaggio Del Musicante", evento condotto da Carlo Conti e Fiorella Mannoia.

Sabato 20 settembre andrà in onda alle 21.30 su Rai 1, su RaiPlay e in simulcast su Rai Radio2, “Pino È – Il Viaggio Del Musicante”, evento condotto da Carlo Conti e Fiorella Mannoia. Sul palco grandi nomi del mondo della musica e dell’entertainment per ricordare Pino Daniele a 70 anni dalla sua nascita e a 10 anni dalla sua scomparsa.

Pino È – Il Viaggio Del Musicante, l'evento musicale dedicato a Pino Daniele

>Una grande festa con tanti ospiti, artisti, musicisti, amici e colleghi per celebrare uno dei più grandi musicisti della storia della musica italiana. Tra racconti, aneddoti, omaggi e ovviamente tanta musica, verranno ripercorse la sua vita e la sua carriera, ricca di canzoni che hanno segnato intere generazioni.

Ospiti: Fiorella Mannoia, Elisa, Giorgia, Emma, Elodie (Dalla Sede Degli Stati Uniti Del Mondo E Del Museo Della Pace, Nella Sezione “Pino Daniele Alive”), Geolier, Mahmood, Salmo, Giuliano Sangiorgi, Francesco De Gregori, Diodato, Irama, Noemi, The Kolors, Serena Brancale, Raf, Ron, Rocco Hunt, Clementino, Alex Britti, Enzo Avitabile, con la partecipazione di Alessandro Siani e con Gigi De Rienzo, Ernesto Vitolo, Rosario Jermano e Tullio De Piscopo.

L’Opening act è affidato a Bosnia, Rosita Brucoli, Rossana De Pace, Vittoria Sciacca e X Giove, i giovani talenti finalisti dei “Musicante Award – Premio Pino Daniele”, il Live Music Contest di musica pop rock che offre a giovani artisti che studiano musica, compongono e interpretano il loro repertorio, un’esperienza formativa ed un’opportunità concreta di emergere e sviluppare la propria carriera. Il vincitore assoluto del Musicante Award – Premio Pino Daniele verrà proclamato e premiato sul palco.

Pino è – Il viaggio del Musicante sarà anche un evento di valore sociale e solidale, una preziosa opportunità per unire cultura e solidarietà, onorando e rinnovando l’impegno sociale di Pino Daniele.

Grazie alla Fondazione Pino Daniele Ets continueranno ad essere istituite borse di studio e iniziative per valorizzare i giovani talenti che dedicano la loro vita allo studio della musica come forma di alta espressione e comunicazione sociale, nonché attività didattiche a contrasto della povertà educativa e della dispersione scolastica, promuovendo il linguaggio della musica nelle realtà più fragili.

Pino è – Il viaggio del Musicante è un evento realizzato con il sostegno di Regione Campania e Fondazione Campania dei Festival, ente in house della Regione.

