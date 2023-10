Per Elisa - Il Caso Claps: la Seconda Puntata in onda Stasera su Rai1

Anticipazioni TV

Questa sera appuntamento con la Seconda Puntata di Per Elisa - Il Caso Claps. La serie che ripercorre uno dei fatti di cronaca più sconvolgenti degli ultimi anni, va in onda su Rai1 alle ore 21.30. Scopriamo insieme le Anticipazioni dei due episodi di oggi:

Per Elisa – Il Caso Claps: la vera storia degli omicidi Elisa Claps e Hearher Barnett

Per Elisa – Il Caso Claps è una storia che racchiude due vite ma anche la battaglia senza sosta e durata 17 anni, della famiglia Claps, per scoprire la verità sulla morte della loro Elisa. Una vicenda che è passata tra false piste e vicoli ciechi, che non hanno piegato il desiderio di tutti di scoprire cosa fosse successo il 12 settembre 1993, quando la giovane Elisa – di sedici anni – scompare nella sua città, Potenza, dopo essere uscita di casa per andare a messa. Di lei non si ha traccia fino al 17 marzo 2010, quando i resti del suo corpo vengono trovati nel sottotetto della chiesa potentina della Santissima Trinità, dove si era recata per la funzione.

Per Elisa – Il Caso Claps è anche la storia del coraggio e della determinazione di Gildo Claps, il fratello di Elisa che nonostante depistaggi e gli anni che passano e che cercano di far dimenticare, non ha mai perso la speranza di sapere cosa fosse successo alla sua sorellina. La storia di Elisa si incontra, per caso e per un tragico comune destino, con quella di Heather Barnett, trovata nel novembre 2002, a casa sua, coperta di sangue e mutilata. Del suo omicidio viene accusato Danilo Restivo, suo vicino di casa. Lo stesso uomo doveva incontrare Elisa – secondo le dichiarazioni di una sua amica – prima di andare a messa.

Per Elisa – Il Caso Claps: ecco le Anticipazioni della Seconda Puntata di Stasera

La seconda puntata di Per Elisa – Il Caso Claps va in onda stasera – martedì 31 ottobre 2023 – su Rai1, con due episodi:

Nel primo episodio: i Claps ricevono la richiesta di riscatto da parte dei presunti rapitori, che presto si rivelano solo degli sciacalli. Gildo, irrequieto, affronta personalmente il fidanzato della sorella di Restivo, che gli rivela che Danilo – il giorno della scomparsa di Elisa – era molto strano. Dopo aver scoperto questo, Gildo spinge il PM incaricato del caso a indagare ma trova un solo alleato, l’ispettore di polizia Eufemia. Le indagini portano a quello che sembra essere un punto di svolta. Nelle dichiarazioni di Danilo ci sono delle incongruenze e il ragazzo viene arrestato e processato per false dichiarazioni. Purtroppo però senza aver trovato il corpo di Elisa, non si può procedere oltre e le indagini vengono chiuse. Gildo è furioso e per non coinvolgere ulteriormente Irene e rovinarle la vita, decide di lasciarla.

Nel secondo episodio: dopo un anno, Irene torna a Potenza e cerca di riavvicinarsi a Gildo, che non ha mai smesso di fare le sue ricerche. Il ragazzo è ormai ossessionato dalla scomparsa di sua sorella. Irene gli presenta Don Marcello e dopo un inizio difficile, i due diventano molto amici, tanto da collaborare. Il caso Claps, intanto, è stato trasferito alla Procura di Salerno ma ancora una volta, la mancanza del corpo di Elisa ostacola le indagini. Gildo è stremato e ha un brutto incidente in moto. La paura di morire lo spinge a fare un grande passo con la sua fidanzata e le chiede di sposarlo. I due, con la collaborazione di Don Marcello, creano la fondazione Penelope, che sostiene le famiglie delle persone scomparse.

Per Elisa - Il Caso Claps va in onda su Rai1 alle ore 21.30.