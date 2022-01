Non mi lasciare: stasera su Rai 1 l'Ultima Puntata della Fiction con Vittoria Puccini e Alessandro Roia

Anticipazioni TV

Si conclude stasera 31 gennaio alle 21.30 su Rai 1 la pericolosa indagine veneziana del sostituto procuratore Elena Zanin in Non mi lasciare, fiction con Vittoria Puccini e Alessandro Roia. La trama dell'ultima puntata.

Si avvia alla conclusione, stasera 31 gennaio alle 21.30, la fiction di Rai 1 Non mi lasciare, scritta da Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, diretta da Ciro Visco e interpretata nei ruoli principali da Vittoria Puccini, Alessandro Roia e Sarah Felberbaum. Nonostante il calo di ascolti della settimana scorsa - 3.751.000 spettatori pari al 16.3% di share - che l'ha vista soccombere al Grande Fratello Vip, questa serie è stata ben accolta dal pubblico, che sa di poterla recuperare su Raiplay il giorno successivo. Finiscono dunque le indagini veneziane del sostituto procuratore Elena Zonin, assieme al collega ed ex grande amore Daniele Vianello, per riportare a casa dei ragazzini adescati online e rapiti per sfruttarli a fini pedopornografici. Un tema inconsueto e decisamente adulto per il pubblico di Rai 1.

Non mi lasciare: dove eravamo rimasti

Elena si reca alla Casa Famiglia che ospitava Angelo e la psicologa che si occupava di lui lo descrive come un ragazzino forte nonostante l'apparenza. Invitata da Giulia, sua amica d'infanzia ed ora moglie di Daniele, partecipa poi alla festa di compleanno del loro primogenito, Emilio. Senza farsi notare, lascia la festa e parte per Roma dove incontra il figlio Diego, che sta attraversando la prima crisi amorosa adolescenziale. Di nuovo a Venezia, Elena e la sua squadra riescono finalmente ad entrare nella chat incriminata e, con un profilo fasullo, a ottenere un filmato di Angelo nel luogo in cui è prigioniero. Scoprono dove si trova, ma il carceriere riesce a fuggire col ragazzo prima del loro arrivo. Scoperta l'identità del carceriere, le indagini rivelano un collegamento tra lui e altre persone cresciute nello stesso orfanotrofio, ora abbandonato. Mentre Daniele deve correre in ospedale al fianco della moglie, Elena decide di recarvisi da sola in perlustrazione. Ma qualcuno l'ha seguita e ha sabotato la sua auto. Impossibilitata a controllarla, la donna finisce in una scarpata.

Non mi lasciare: la trama dell'ultima puntata

Mentre Elena, miracolosamente sopravvissuta all'incidente, è in ospedale, Daniele e i suoi uomini scoprono dove si è rifugiato Andrea, il carceriere di Angelo. L'uomo anche stavolta riesce a scappare, ferendo - gravemente uno degli uomini della task force e cerca rifugio da quello che ritiene, da tutta la vita, il suo Maestro, il quale però inaspettatamente non si rivela tale. Nel frattempo qualcuno ha trafugato dall'auto di Elena tutti i documenti che aveva trovato nell'orfanotrofio. Elena e Daniele ricostruiscono, grazie alle testimonianze di chi c'è stato, la drammatica storia degli abusi che in quell'orfanotrofio sono stati perpetrati. Ma eventi assolutamente inattesi rimetteranno in discussione l'ultimo capitolo delle indagini...

Il cast di Non mi lasciare

Oltre a Roia, Puccini e Felberbaum, recitano nella fiction Sergio Albelli, Federica Girardello, Eugenio Franceschini, Gianmaria Martini, Massimo Rigo, Ivan Zerbinati, Nicola Pannelli, Riccardo Leonelli, Livio Pacella, Demetra Bellina, Andrea De Manincor, Pia Engleberth, Caterina Silva, Simone Baldassarri, Vincenzo Tosetto, Antonio Orlando, Roberto Zibetti, Lorenzo Dellapasqua, Duccio Gallorini, Maurizio Lombardi e Sandra Ceccarelli.