Noi: stasera su Rai 1 la Terza Puntata dell'Adattamento della Serie USA "This is Us"

Le storie della famiglia Peirò raccontate in Noi in diversi periodi di tempo, tornano stasera 20 marzo alle 21.25 su Rai 1 con la terza puntata. Con Lino Guanciale, Aurora Ruffino, Claudia Marsicano, Dario Aita e Livio Kone.

Non è stata una scommessa facile quella di adattare This is Us, pluripremiata serie americana, per la tv italiana, per un pubblico - quello di Rai 1 - abituato a una narrazione più lineare, ma Noi, la fiction di Rai 1, tiene molto bene e alla seconda puntata ha fatto registrare il 17.3 % di share con 3.690.000 spettatori che hanno seguito le vicende nel tempo della famiglia Peirò. Nella scorsa puntata della serie di Luca Ribuoli, adattata per il pubblico italiano da Sandro Petraglia, Flaminia Gressi e Michela Straniero, abbiamo visto Rebecca (Aurora Ruffino) e Pietro (Lino Guanciale) giovani e innamorati, ancora senza figli, discutere proprio per questo motivo (per poi fare appassionatamente pace) la sera della mitica finale dei mondiali di calcio del 1982. Nel presente abbiamo trovato Daniele (Livio Kone) e la moglie Betta (Angela Ciaburri) alle prese con la malattia del padre naturale di lui, Mimmo (Timothy Martin), e con una crisi personale. Claudio (Dario Aita), arrivato a Milano, viene scritturato a teatro e va a casa di Daniele dove porta un po' di scompiglio tra le nipotine. Cate (Claudia Marsicano) rivela a Teo (Leonardo Lidi) il motivo per cui vuole vedere la partita di calcio della nazionale da sola, o meglio, "col padre". Vediamo adesso cosa succederà nella puntata in onda stasera di Noi, in onda alle 21.25 su Rai 1-

Noi: la trama della terza puntata

(Episodio Fratelli) Nel passato ritroviamo Pietro e Rebecca alle prese con i tre figli, ormai adolescenti. Nel presente Claudio, alle prove, fatica ancora ad entrare nella parte. C'è qualcosa che lo blocca, che gli impedisce di lasciarsi andare. Chiara lo capisce e cerca di aiutarlo a tirar fuori le proprie emozioni per poterle poi portare sul palco.

(Episodio Buon Natale) È il Natale del 1993 e la Famiglia Peirò è in partenza per la montagna; come ogni anno il Natale si festeggia con i genitori di Rebecca e questo non entusiasma nessuno, a partire da Pietro, che per Natale vorrebbe delle tradizioni tutte loro. Ma quest'anno un guasto all'auto li blocca in mezzo al nulla e li costringe a rifugiarsi in una piccola baita.