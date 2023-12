Noi siamo leggenda: stasera su Rai 2 la Sesta e Ultima puntata della serie

Anticipazioni TV

Alle 21.20 su Rai 2 va in onda l'ultima puntata di Noi siamo leggenda, il teen drama con sfumature soprannaturali. La trama degli episodi.

Giungono stasera a conclusione su Rai 2 in prima serata le avventure dei cinque liceali dotati di superpoteri e dei loro amici e parenti, in Noi siamo leggenda di Carmine Elia, una serie sperimentale con alcuni dei giovani attori emergenti di maggior successo attuale, come Nicolas Maupas, Giacomo Giorgio e Giulio Pranno. Vediamo cosa ci aspetta negli ultimi due episodi della serie.

Noi siamo leggenda: la trama della sesta e ultima puntata

Greta (Sofia Gershevic) e Andrea (Milo Roussel) raggiungono Jean (Nicolas Maupas) in ospedale e il ragazzo accusa Greta per quello che è successo al padre. Giuseppe (Gaetano Bruno) viene portato in terapia intensiva e sembra che per lui non ci sia più nulla da fare. Sotto gli occhi sorpresi di Jean, Andrea, però, riesce miracolosamente a salvare l’uomo, permettendogli di riabbracciare la sua famiglia. La stessa sorte non tocca alla madre di Lara, che muore quella notte tra le braccia della figlia. Jean chiama Greta per scusarsi e raccontargli di Andrea. La ragazza è preoccupata per lui ma Andrea non risponde alle sue chiamate.

Andrea è in terapia intensiva in condizioni critiche. Massimo (Emanuele Di Stefano) incontra Lara (Valentina Romani) e scopre la verità sulla fabbrica. Viola (Margherita Aresti) li vede, carica di gelosia. Jean e Greta, assieme agli altri ragazzi, capiscono che l’unico modo per salvare Andrea è scoprire l’origine dei poteri. L’uomo di Venezia riesce a salvare Andrea per poi sparire nel nulla. I ragazzi festeggiano la miracolosa guarigione dell’amico tranne Massimo, che scopre le foto nascoste da Simona e la sua vera identità.

Noi siamo leggenda: la trama della serie

Cinque ragazzi. Cinque storie di adolescenze difficili. Cinque poteri straordinari che affondano le radici nelle loro paure e nei loro desideri più profondi, capaci di stravolgere le loro vite. Un coming of age che unisce dramma, azione e ironia in una narrazione originale e avvincente, capace di rinnovare e riscrivere i canoni del racconto young adult di supereroi. Niente missioni iperboliche, nessun universo da salvare o supercattivi da combattere. Un racconto di formazione in cui i superpoteri si fanno metafora delle difficoltà che gli adolescenti sono chiamati ad affrontare. Un affresco commovente, forte, divertente e spiazzante di una società - la nostra - e di una parentesi della vita - l'adolescenza - in cui tutti, almeno una volta, hanno sognato di avere i superpoteri. Per combattere le ingiustizie che li circondano. Vincere la propria insicurezza. Accettarsi. Fare la cosa giusta. Senza immaginare che qualcuno ti stia sorvegliando, consapevole della vera origine dei tuoi improvvisi poteri.

Se volete recuperare le puntate di Noi siamo leggenda, potete farlo su Prime Video o su Raiplay.