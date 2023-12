Noi siamo leggenda: stasera su Rai 2 la quarta puntata della serie

Anticipazioni TV

E' stata anticipata a giovedì 7 dicembre la quarta puntata del teen drama con sfumature soprannaturali, Noi siamo leggenda. Ecco la trama.

La Rai offre questa settimana un doppio appuntamento ai fan di Noi siamo leggenda, la fiction teen di Rai 2 che segue un gruppo di liceali alle prese coi problemi dell'età e con l'improvvisa comparsa dei superpoteri in cinque di loro. Negli scorsi articoli avete visto le nostre interviste coi giovani membri del cast, stavolta vi racconteremo cosa succederà nella quarta puntata in onda stasera 7 dicembre in prima serata su Rai 2.

Noi siamo leggenda: la trama della quarta puntata in onda giovedì 7 dicembre

L’ispettore Beatrice Nenchi (Pia Lanciotti) sta indagando da tempo sul ‘giustiziere’ che sta colpendo il quartiere e finalmente sembra vicina a una soluzione. Greta (Sofya Gershevic) e Andrea (Milo Roussel) escono assieme e trascorrono una serata al lunapark. Jean (Nicolas Maupas) li scopre, è furioso e colpisce Andrea. Greta usa il suo potere per depistare Jean. Andrea e Greta finalmente scoprono l’uno il potere dell’altra. Anche Lin (Giulia Lin) sta per essere scoperta da Massimo (Emanuele Di Stefano) ma riesce a fargli perdere le sue tracce e scappa. Adesso Massimo sa che anche qualcun altro ha dei poteri.

Massimo, Andrea e Marco (Giulio Pranno) si mettono sulle orme del misterioso supereroe, che sembra molto più scaltro di loro. Sarà la stessa Lin a palesarsi, convinta da Andrea. Massimo, Andrea, Greta e Lin hanno scoperto le carte e sanno di Jean, all’oscuro dei poteri degli altri. Intanto Lara (Valentina Romani) continua a cercare verità sulla malattia della madre. La Nenchi è sempre più vicina alla verità. Anche il misterioso uomo di Venezia sembra avvicinarsi alla sua verità e si trasferisce a Roma.

Noi siamo leggenda: dice il regista Carmine Elia

La componente fantastica di questa storia è solo un pretesto per raccontare il passaggio reale tra l’essere adolescente e l’essere adulto di un gruppo di ragazzi, non di supereroi, che, come tutti i loro coetanei, si tengono a galla tra sogni, ambizioni, dolori e sconfitte cercando di raggiungere l’orizzonte della maturità che sembra un miraggio lontano. I superpoteri sono l’esasperazione della rabbia che esplode in quel periodo della vita in cui sappiamo cosa non vogliamo essere ma ancora non abbiamo chiaro cosa saremo. E la rabbia, a volte, ci fa credere di essere invincibili. Chi non ha mai sognato di trasformare la rabbia in forza, di poter riavvolgere il tempo per riparare i propri errori, di essere invulnerabile per sfuggire alla furia autodistruttiva dell’adolescenza o, più semplicemente di fare del bene? Eccoli, i nostri supereroi: ragazzi che lottano contro la frustrazione di non poter esprimere le proprie paure e le fragilità. Ragazzi che non riescono a comunicare con il mondo degli adulti e affrontano un momento di rottura. Il ricomporsi della rottura, quello strappo doloroso che segna la nascita di un giovane adulto, non sempre è una sutura invisibile che si riassorbe con la crescita. Troppo spesso lascia ferite evidenti. Quelle che ai genitori sembrano cicatrici indelebili, sono i segni della crescita che trasformeranno un ragazzo in un individuo che rivendica la propria originalità. E anche se da genitori rivendichiamo di essere in parte responsabili di quelle cicatrici, dobbiamo lasciare che i nostri figli se le procurino. Lo scenario di questa storia è una Roma riconoscibile solo grazie a pochi scorci che restano sullo sfondo di una città talmente reale che sembra rappresentare il disagio dei ragazzi. Un mondo che vorrebbero cambiare e dal quale vorrebbero fuggire, filtrato attraverso il loro punto di vista.