Noi siamo leggenda: la Quinta Puntata va in onda stasera su Rai2

Anticipazioni TV

Stasera nuovo e penultimo appuntamento con Noi Siamo Leggenda. La Fiction Teen di Rai2 va in onda oggi, mercoledì 13 dicembre 2023, in prima serata su Rai2. Scopriamo insieme le anticipazioni dei due episodi.

Quinto e penultimo appuntamento quello di stasera, mercoledì 13 dicembre 2023, con Noi Siamo Leggenda, la Fiction Teen di Rai2, che racconta le vite di un gruppo di liceali, alle prese non solo con i problemi dell'adolescenza ma anche con l'improvvisa comparsa di superpoteri. Scopriamo insieme cosa succederà nei due episodi in onda alle ore 21.20.

Noi Siamo Leggenda: la trama della quinta puntata in onda mercoledì 13 dicembre

Nel primo episodio, Beatrice trova in camera di Viola una collana trafugata al compro oro. La donna accusa la figlia ma lei nega di averci a che fare. L’ispettrice si reca a casa di Simona per puntare il dito contro Massimo ma la zia lo difende strenuamente. Massimo chiede aiuto a Marco e quest’ultimo, con il sostegno degli altri ragazzi, cerca di organizzare un piano per scagionare l’amico. Intanto l’uomo di Venezia porta avanti le sue indagini ma senza grande successo mentre Lina decide di dire addio a Nicola per non spezzargli il cuore. Lara ha invece scoperto la verità sulla malattia della madre.

Nel secondo episodio, Massimo e Greta riescono a mettere in atto il piano ma per un soffio. Più tardi Massimo aiuta sua zia a trovare un nuovo lavoro e il loro rapporto sembra essere migliorato; ora sono vicini più che mai. Sabrina ha cominciato ad avere una strana tosse e chiede a Giuseppe cosa possa essere. Greta, Andrea e Jean suonano nel loro primo concerto ma quando quest’ultimo scopre della relazione tra i suoi compagni, le cose degenerano e lui pensa di lasciare il gruppo. Alla fine però si convince a non buttare all’aria questa occasione e si esibisce per la prima volta davanti al padre, che finalmente comprende la sua passione. Giuseppe e Jean, quando stanno per tornare a casa, vengono accerchiati da alcuni criminali. Come finirà?

Noi siamo leggenda: La Trama della Fiction Teen di Rai2

Massimo, diciassettenne, scopre di aver un superpotere – infuocare le mani – il giorno della morte di sua madre. Il ragazzo decide di non dire nulla a nessuno, nemmeno ai suoi due migliori amici, Marco e Andrea. Viola, la sorella gemella di Marco, è l’unica a notarlo. La ragazza, per cui Massimo ha un debole, lo sprona a scoprire di più sul potere che ha appena scoperto di possedere.

Mentre Marco, a poco a poco, si rende conto che la sua gemella e il suo amico gli stanno nascondendo qualcosa, a scuola altri ragazzi cominciano a manifestare strane abilità. Cosa sta succedendo? Da dove arriva questa “magia”?

Alla scoperta di questi inspiegabili poteri magici, si aggiungono altri problemi, stavolta famigliari. I genitori o i parenti di ognuno dei ragazzi, nascondono un tormento o un’ossessione, che influisce negativamente sulla loro vita. I super, scoperto di non essere soli e di essere legati da qualche strano motivo, decidono di unire le forze per lenire il proprio dolore e guarire le proprie ferite. Capiranno come usare le loro nuove qualità per il bene e per trovare quella giustizia che serve loro così disperatamente?

Noi Siamo Leggenda va in onda alle 21.20 su Rai2.