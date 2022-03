Nero a Metà 3: Clip in anteprima esclusiva della nuova stagione in arrivo su Rai1

Anticipazioni TV

Claudio Amendola, Miguel Gobbo Diaz e il resto del cast della Serie TV Nero a Metà tornano per la terza stagione, da lunedì 4 aprile in prima serata su Rai1. Intanto vi presentiamo una clip in anteprima esclusiva.

Andrà in onda a partire da lunedì 4 aprile su Rai1 il Terzo Capitolo di Nero a Metà, la Fiction poliziesca con Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz. Le avventure dell'ispettore Carlo Guerrieri e del suo vice Malik Soprani, torneranno dunque a farci compagnia in prima serata con nuovi ed avvincenti casi da risolvere e nuove intricate vicende personali e romantiche, che coinvolgeranno – uno per uno – tutti i personaggi. Nel cast principale, tra gli altri: Fortunato Cerlino, Rosa Diletta Rossi, Alessandro Sperduti, Margherita Vicario, Claudia Vismara, Daphne Scoccia, Margherita Laterza, Sabrina Martina, Fabien Lucciarini, Alessia Barela e Angela Finocchiaro. New entry di questa Stagione: Caterina Guzzanti, Giorgia Salari, Gianluca Gobbi, Eduardo Valdarnini, Adriano Pantaleo e Luca Cesa.

Di seguito qualche dettaglio in più sulla Trama e una Clip Esclusiva della Terza stagione di Nero a Metà in anteprima per Comingsoon.it.

Nero a Metà: la Trama della Terza stagione della Fiction con Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz

la seconda stagione si è conclusa con l'ennesima risoluta chiusura di un caso per l'ispettore Carlo Guerrieri ma soprattutto con l'inaspettata ricomparsa di Clara, l’ex moglie da tempo latitante, la madre che Alba non ha mai avuto accanto. La donna, dopo aver commesso reati, detto bugie ed essersi nascosta in Svizzera, di punto in bianco è tornata a Roma per scontare la sua pena e chiedere perdono alla figlia. Alba, seppur scossa e ferita, decide di non lasciarla sola anche a costo di mettersi contro suo padre.

E' proprio dalla ricomparsa di Clara che prende il via il racconto della terza stagione. Alba ha cominciato a conoscere sua madre grazie ai colloqui in carcere e quando le vengono concessi i domiciliari, le offre di trasferirsi a casa sua. Lasciata Rebibbia però, Clara fa inaspettatamente perdere le sue tracce. Carlo, sfiduciato da anni di bugie e inganni, è certo che sia scappata, ma Alba insiste: è stata rapita! La ricerca della verità coinvolgerà padre e figlia e caratterizzerà la trama investigativa del nuovo Capitolo. In un susseguirsi di colpi di scena, Carlo e Alba, aiutati da Malik, scopriranno un traffico internazionale di cocaina rosa e di sfruttamento minorile ai fini dello spaccio. Come tutto questo sia collegato alla sparizione di Clara però, è il vero punto di domanda...

Contemporaneamente, Carlo sarà impegnato nella gestione del commissariato, di cui ha accettato definitivamente di essere il capo, e dei casi d’omicidio che la cronaca di una città come Roma purtroppo impone. Al suo fianco il fidato collega Malik Soprani, la colonna dell'investigativa Cinzia Repola e suo marito Marco Cantabella, alle prese con la piccola Emma, il concorso da ispettore e un insolito ruolo da infiltrato. Mario Muzo invece, deciderà di lasciare la Polizia preannunciando l’arrivo di un sostituto: l'informatico Lorenzo Bragadin sarà uno dei nuovi personaggi della terza stagione della fiction. Alla sua sfera personale sarà legata un'altra new entry: Elisa Cori, ex compagna di Bragadin che arriverà a Roma per riconquistarlo e aiutarlo. Nuovo acquisto del commissariato anche Giulio Santillo, spiritoso agente napoletano che erediterà da Cantabella la non facile gestione dell’agenda di Carlo.

E poi ci sono le questioni di cuore... Carlo ha deciso di prendersi un periodo di vacanza dai sentimenti, ma a farlo vacillare è Giulia Trevi, la “stronza” della Narcotici, così l’ha memorizzata nella sua rubrica telefonica. Per le pratiche del divorzio vediamo tornare anche Cristina, occasione per un chiarimento sincero dopo la fine del loro matrimonio. Malik invece convive con Monica, la psicologa che ha conosciuto sul caso di Alex, il bambino che ha chiesto in affido. Alba ha finalmente capito di amare ancora Malik, ma per non mettere in pericolo la famiglia che il ragazzo sta cercando di costruire, preferisce fare un passo indietro. Intanto frequenta Federico Viessi, un volontario di Rebibbia. L'interesse per il ragazzo però, rischia di metterla in serio pericolo!

La Terza Stagione di Nero a Metà va in onda dal 4 aprile in Prima serata su Rai1