Nel Nostro Cielo Un Rombo di Tuono: Su Sky e NOW il docufilm omaggio a Gigi Riva

Anticipazioni TV

In omaggio a Gigi Riva, scomparso ieri sera all'età di 79 anni, Sky e NOW programmano il docufilm diretto da Riccardo Milani, dedicato alla vita e alla carriera del grande campione rossoblù e della Nazionale Italiana.

“Quando Gigi Riva tornerà non ci troveremo ancora qua”, comincia così una delle canzoni dedicate a Gigi Riva, Rombo di Tuono, scomparso ieri, lunedì 22 gennaio 2024, all’età di 79 anni, nella sua Cagliari, la città che dal 1963 era diventata la sua casa. Sky e NOW, nella giornata di oggi, omaggiano il grande campione rossoblù e della Nazionale Italiana con il docufilm diretto da Riccardo Milani, Nel Nostro Cielo Un Rombo di Tuono.

Nel Nostro Cielo Un Rombo di Tuono: il docufilm omaggio a Gigi Riva oggi su Sky e NOW

Un silenzio assordante, come quello di un tuono che colpisce la terra e se ne va. Gigi Riva è volato via con un tiro mancino in aerea di rigore. Ricoverato da sabato scorso, dopo un attacco cardiaco, il campione del Cagliari e della Nazionale Italiana, si è spento alle 19.10 del 22 gennaio 2024.

Oggi, martedì 23 gennaio 2024, mentre nella sua città sarda è stato proclamato il lutto cittadino e nella sua regione, la Sardegna, che lo aveva accolto e che ormai lo considerava un suo figlio, dalle prime ore dopo la terribile notizia, è lutto regionale, Sky e NOW gli dedicano il docufilm di Riccardo Milani, Nel Nostro Cielo Un Rombo di Tuono. L’omaggio comincerà su Sky Sport Calcio alle 14.00 e si continuerà alle 21.15 su Sky Cinema Due, per poi continuare alle 23.10 su Sky Documentaries. Il docufilm è disponibile anche in streaming su NOW.

Nel Nostro Cielo Un Rombo di Tuono è un docufilm del 2022, diretto da Riccardo Milani, che ripercorre la vita e la carriera di Gigi Riva. Dalla sua infanzia difficile, segnata dalla morte del padre e poi della madre, sino all’arrivo a Cagliari, per giocare con la squadra della città, sino a ora forse sin troppo dimenticata. Giovanissimo, magrissimo ma forte come un toro, amato dai compagni e dal suo allenatore ma soprattutto subito amato dal popolo sardo. Riva, o forse meglio dire Gigi o GIGGIRIVA come lo chiamavano i cagliaritani, riesce in pochi anni a portare la squadra dei rossoblù a vincere il loro primo e unico scudetto, nella stagione 1969-1970, dopo averlo perso – l’anno precedente – per un soffio. E allora quel giovanotto lungo e magro diventa un eroe, l’eroe della Sardegna, al pari di Sant’Efisio, il santo della Sardegna per eccellenza. Il docufilm Nel Nostro Cielo Un Rombo di Tuono racconta la storia di un gigante del calcio, dal piede sinistro in grado di calciare e scatenare un rumore come un rombo di tuono – come racconterà in un suo articolo, il giornalista Gianni Brera - e lo fa facendola raccontare a lui stesso, seduto su una poltrona di casa sua a fumare una sigaretta. Ma questo racconto continua e si arricchisce grazie alle interviste, intime e personali di chi è stato accanto a Riva negli anni prima del successo, nel Cagliari o in Nazionale. A rendere omaggio al grande campione, che portò la Nazionale Italiana a conquistare la medaglia d’oro agli Europei del 1968 e la medaglia d’argento ai Mondiali del Messico 1970, sono anche Gianfranco Zola, Nicolò Barella, Gianluigi Buffon e Roberto Baggio, che con lui hanno condiviso gioie e dolori del pallone e da cui hanno ricevuto insegnamenti e valori. A loro si aggiungono anche Massimo Moratti, direttore della SARAS e legato a doppio mandata con la storia di Riva e della sua decisione di non lasciare la Sardegna nonostante gli ingaggi astronomici offerti dalla Juventus e dall’Inter ma anche Cristiano D’André, nel ruolo di suo padre, amante anche lui della stessa terra e del gioco del calcio, con cui Riva si incontrò, anni fa, e con cui ebbe una conversazione molto intima e silenziosa, che portò a una stima reciproca immutata negli anni.

Nel Nostro Cielo Un Rombo di Tuono non è solo un docufilm sulla storia di un campione del calcio ma anche di un uomo, che ha saputo raccontare una regione e un’Italia grazie a lui indimenticabile.