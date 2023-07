Nel Cerchio Degli Uomini, Anticipazioni: Stasera su Rai3 va in onda il docufilm di Paola Sangiovanni

Anticipazioni TV

Stasera in prima visione su Rai3 va in onda Nel Cerchio degli Uomini, il documentario di Paola Sangiovanni, che racconta la storia di un gruppo di uomini che, con le proprie vicende personali, sono pronti a mettere in crisi la cultura patriarcale, per trovare una dimensione maschile più consapevole e più libera.

Stasera, giovedì 13 luglio 2023, appuntamento speciale su Rai3 con Nel Cerchio degli Uomini. Il documentario diretto da Paola Sangiovanni, va in onda alle ore 21.20 e ci porta alla scoperta di una mascolinità salubre, in grado di raccontare i propri sentimenti e i propri affetti. Protagonista di questo racconto corale, è un gruppo di uomini, in grado di mettere in crisi – con i propri racconti – la cultura patriarcale, senza aver paura di mostrare il proprio lato “debole”. Il docufilm sarà disponibile on demand e gratuitamente su RaiPlay a partire da domani, venerdì 14 luglio 2023.

Nel Cerchio degli Uomini: La condizione maschile al centro del documentario di Paola Sangiovanni

In un momento storico delicato come quello che stiamo vivendo ora, Paola Sangiovanni propone un docufilm in grado di mostrare una possibile via alternativa a una cultura ancora permeata dal patriarcato. Al centro del documentario Nel Cerchio degli Uomini c'è un mondo maschile diverso, fragile, nuovo ma soprattutto più ricco e più felice, in grado di far emergere la propria sensibilità e i propri sentimenti. Per raccontarlo, la regista lascia la parola a un gruppo di uomini, che lavora insieme nell’associazione Il Cerchio degli uomini, nata per dare voce all’autocoscienza della condizione maschile.

Nel Cerchio degli Uomini: Stasera in onda in prima serata su Rai3

Roberto, Domenico e Mario sono i protagonisti de Nel Cerchio degli Uomini. Tutti e tre sono accomunati dal desiderio di costruire un futuro in cui il modello culturale maschile non sia più fondato sul potere e sulla competizione ma si fondi sulla ricchezza delle emozioni – non più celate – e sulle relazioni. I tre uomini raccontano le loro esperienze ma anche il loro “viaggio” alla ricerca dei sentimenti e dei legami con gli appartenenti al loro stesso sesso ma anche con le donne. I racconti sono sia personali che collettivi. Le storie nascono infatti non solo dalle esperienze vissute singolarmente ma anche da quelle provate durante le attività organizzate dall’associazione. Quello che ne emerge è nuovo modo di essere uomini, più consapevole e più libero ma soprattutto in grado di non reprimere le proprie sofferenze e di non cedere, per questo, alla violenza.

