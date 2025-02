My Home My Destiny: Nesrin, vittima o carnefice? Ecco che cosa ne pensiamo

Anticipazioni TV

Nelle ultime puntate di My Home My Destiny andate in onda, abbiamo assistito all'ingresso in scena di un nuovo personaggio, Nesrin. Quest'ultima sembra algida e spietata, anche se spesso e volentieri ha dei veri e propri crolli emotivi. Quindi, chi è davvero, un carnefice o una vittima? Ecco che cosa pensiamo al riguardo...

Nesrin ha fatto il suo ingresso in scena con un unico scopo, ossia distruggere la vita a sua sorella Zeynep. La ragazza, che appare sempre sorridente e gentile, non fa che tramare nell'ombra, anche se, piuttosto di frequente, ammette di soffrire ancora per la sua dolorosa infanzia. Dunque, abbiamo a che fare con una spietata calcolatrice oppure con una giovane donna che non ha mai smesso di essere una bambina ferita? Ecco qual è la nostra opinione al riguardo...

My Home My Destiny: Zeynep si fida subito di Nesrin...

Nesrin ha fatto il suo ingresso in scena all'improvviso: è piombata dal nulla nella vita di Zeynep, e lo ha fatto proprio nel momento di massima vulnerabilità di quest'ultima. Zeynep aveva da poco visto con i suoi occhi Mehdi morire per salvarla, ed il suo pessimo stato d'animo influiva negativamente sulla relazione amorosa con Baris. Sconvolta, la giovane ha rischiato di avere un incidente e di essere aggredita, ma, per fortuna, è arrivata una sconosciuta dagli occhi azzurri ed i modi educati a salvarla. Da allora, Zeynep ha sentito subito un certo feeling con Nesrin, tanto che non ha esitato neanche un istante a raccontarle tutta la sua vita e a permetterle di accedervi, senza prima accertarsi se fosse una persona di cui potersi fidare...

My Home My Destiny: La vera identità e il vero obiettivo di Nesrin...

Spesso, quando sembra tutto troppo bello per essere vero, è perché non è vero. Nesrin finge di essere l'amica perfetta, ma in realtà si è avvicinata a Zeynep appositamente per distruggerla. Nesrin, infatti, non è neanche chi dice di essere: si tratta di Gulbin, la sorella maggiore della mora che decise di andare via di casa all'età di quindici anni. Nesrin è in combutta con Ekrem, l'ex marito di Nermin, e sua moglie Meltem, i quali vogliono rovinare la donna, rea di essersi riappropriata dei beni che le appartengono, e che loro le avevano sottratto ingiustamente; al contempo, la ragazza vuole colpire Zeynep, e la loro madre, Sakine. Nesrin ce l'ha con loro perché i suoi genitori le hanno fatto trascorrere un'infanzia ed un'adolescenza d'inferno, ma anche e soprattutto perché non l'hanno mai cercata in questi anni...

My Home My Destiny: Nesrin, vittima o carnefice?

Inutile negarlo: Nesrin non ci fa neanche un po' di simpatia. Stiamo pur sempre parlando di una persona che ogni mattina, prima di uscire, indossa un sorrisetto malizioso per raggirare sua sorella Zeynep, approfittando del suo buon cuore, con il solo scopo di rovinarle la vita, sia quella professionale che quella affettiva. Nesrin, ad esempio, sta persino cercando di sedurre Baris per portarglielo via. Sta di fatto che, spesso e volentieri, assistiamo ai suoi crolli emotivi. Quando nessuno la vede, fatta eccezione di tanto in tanto per Tarik, la giovane scoppia a piangere, poiché, evidentemente, non è ancora riuscita a far rimarginare le vecchie ferite del passato, che, anzi, sanguinano come non mai. In fin dei conti, il suo desiderio di vendetta contro la sua famiglia nasce da una grande sofferenza. Se non possiamo giustificarla, quantomeno possiamo sforzarci di provare a comprenderla. Nesrin veste i panni della carnefice, ed appare al contempo una vittima, una vittima di se stessa: è talmente tanto debole da non essere in grado di superare i traumi del passato, optando quindi per il rancore anziché per il perdono, che le permetterebbe di vivere finalmente in pace. Insomma, questo personaggio è l'esempio che una persona malvagia altri non è che una persona triste e non sufficientemente forte per scegliere di voltare pagina ed andare oltre.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.