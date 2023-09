My Home My Destiny, Naz Goktan è Emine nella soap turca: Età, Curiosità e Instagram

Anticipazioni TV

Conosciamo meglio la talentosa attrice Naz Goktan, che presta il volto ad Emine nella soap turca My Home My Destiny, in onda su Canale 5.

La nuova soap turca My Home My Destiny ha fatto breccia nel cuore degli spettatori di Canale 5, complice l’innegabile chimica tra i due protagonisti interpretati da Demet Ozdemir e Ibrahim Celikkol. Nel cast della serie tv c’è anche Naz Goktan, attrice con un curriculum notevole che presta il volto ad Emine, l’amica del cuore della protagonista Zeynep Gosku. Scopriamo qualcosa in più sulla talentosa attrice turca, a proposito della carriera ma anche della vita privata.

Naz Goktan è Emine nella soap My Home My Destiny

Sembra che ogni serie tv in cui Demet Ozdemir è protagonista, sia da considerarsi un successo annunciato e My Home My Destiny conferma l’ipotesi. L’attrice turca è amatissima dai fan di Canale 5 dopo Daydreamer, e tutti apprezzano la sua naturale bravura nel calarsi con agilità in ruoli sempre diversi e complessi. Nella nuova soap di Mediaset, Demet presta il volto alla protagonista Zeynep Gosku, giovane divisa tra la famiglia di origine e quella adottiva, che sposa per compiacere i genitori biologici il bel meccanico Mehdi Karaca. Mentre la storia tra i due personaggi principali si snoda tenendo con il fiato sospeso i telespettatori, si intrecciano anche secondarie story-line altrettanto appassionati, come quella che riguarda Emine ovvero la migliore amica di Zeynep. Nella soap è l’attrice Naz Goktan ha prestare il volto alla romantica e gentile ragazza, che finisce per perdere completamente la testa per Faruk, ex fidanzato della sua migliore amica ma anche rampollo manipolatore e spesso poco attento alle sue esigenze.

Nata ad Ankara nel 1990, Goktan si è appassionata al mondo della recitazione sin dalla tenera infanzia, quando ha accompagnato questa passione a quella per la danza classica. Nel 2013, Naz ha intrapreso gli studi alla Bilkent University, specializzandosi nel teatro. Sul palco è stato chiaro a tutti che la giovane aveva un talento innato per la recitazione, diventato un’attrice molto ambita dai registi teatrali.

My Home My Destiny, tutto sull’interprete di Emine

Dopo aver studiato a lungo ed aver impressionato tutti i suoi professori di recitazione, tanto da ottenere anche il ruolo di insegnante di teatro tra un provino e l’altro, Naz Goktan ha fatto il grande salto ottenendo il ruolo di Emine nella soap My Home My Destiny. L’attrice impersona la migliore amica della protagonista, che finirà per innamorarsi di Faruk, ex fidanzato opprimente e geloso ma anche rampollo ricco e piuttosto viziato. Sul set della soap turca, Naz ha stretto una grande amicizia con Demet Ozdemir con la quale, appena i loro impegni lo concedono, trascorre volentieri serate insieme a parlare e divertirsi.

Dopo la fine delle riprese di My Home My Destiny, Naz è stata selezionata per un nuovo progetto sempre targato Tv8, che la vede al fianco di un cast di tutto rispetto e in un ruolo complesso e drammatico. Sulla vita privata di Naz si hanno poche informazioni, dato che l’attrice pubblica su Instagram esclusivamente scatti dal set oppure con amiche e colleghe, evitando di far trasparire l’esistenza di un’eventuale love story al pubblico.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5, alle ore 15.45.